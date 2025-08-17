«Мы были как недоваренное яичко, а теперь – крутые»: репетиция финалистов «Новой волны»

Открытая для СМИ репетиция финалистов «Новой волны – 2025» состоялась накануне в Казани. Участники представили журналистам песню «Новая волна», премьера которой состоится в день открытия фестиваля, а также фрагменты своих выступлений первого конкурсного дня. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Чувствуем тепло, уют, заботу, доброжелательное отношение к нашему проекту и участникам»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в этом году впервые пройдет в Казани – с 21 по 26 августа. Местом его проведения станет зал New Wave Hall возле «Ак Барс Арены».

Участники фестиваля прибыли в столицу Татарстана 8 августа. «Мы уже неделю находимся в Казани. Чувствуем вокруг себя тепло, уют, заботу, доброжелательное отношение к нашему проекту и участникам. Замечательная гостиница, мы из нее не выходим. У нас круглосуточно идут репетиции, поэтому мы видим только тех людей, которые вокруг нас, помогают нам здесь жить», – рассказал представителям СМИ режиссер конкурса Александр Ревзин.

Журналистов пригласили в репетиционный зал, который Ревзин назвал мотивировочной лабораторией. «В такой атмосфере ребята понимают, к чему можно стремиться», – пояснил он.

Стены зала украшены фотографиями известных артистов, уже на протяжении нескольких лет принимающих участие в «Новой волне», некоторые из них – победители этого конкурса разных лет.

Александр Ревзин

«Это – люди «Новой волны», которые работают с ней 20 лет или чуть меньше. Это в какой-то степени история конкурса, – отметил режиссер. – «Новая волна» – единственный конкурс в мире, где на разогреве у никому не известных исполнителей работают звезды. Таким образом, мы поднимаем телевизионный рейтинг на определенную высоту. И очень хочется верить, что не будем его снижать в течение всей конкурсной программы».

«В конкурсном отборе участвовали несколько тысяч человек»

В конкурсе принимают участие вокалисты в возрасте от 16 до 30 лет. Участники представляют как авторские произведения, так и кавер-версии популярных песен. В конкурсной программе этого года участвуют 13 финалистов из шести стран. Это Теймур Ганифаев из Азербайджана, Сурен Погосян (Армения), Катрин Мурашко (Белоруссия), IRAKLI GADELIA (Грузия), Yernazar и Александр Лим (Казахстан), а также российские исполнители: «Оберег», GEVORA, SECRET ATELIER, Jummy, Александр Филин, Елена Фрейман и Маша Фэй.

«Это те ребята, которые в этом году, как нам показалось, наиболее интересно представляют разножанровую музыку и разные регионы России и другие страны. Перед этим был большой конкурсный отбор, в котором участвовали несколько тысяч человек, а затем – полуфинал», – сообщил Ревзин.

На открытой репетиции конкурсанты представили журналистам песню «Новая волна», написанную специально для фестиваля в Казани. Ее премьера состоится в день открытия конкурса.

Кроме того, участники исполнили по куплету и припеву своих номеров первого конкурсного дня. Так, например, IRAKLI GADELIA исполнил песню на грузинском языке («Чито-гврито» из кинофильма «Мимино»), а Катрин Мурашко – на белорусском.

«По законам нашего конкурса сначала – хит своей страны. А во второй и третий конкурсные дни ребята будут исполнять песни из своего репертуара. То есть будет много премьер», – добавил режиссер.

«Это очень яркий и добрый фестиваль»

Открытую репетицию также посетила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Она поприветствовала конкурсантов от имени Раиса республики Рустама Минниханова. «Он передал вам привет и пожелание добрых начинаний на нашей земле силы – в Республике Татарстан», – сказала вице-премьер.

«Вы сейчас продемонстрировали средствам массовой информации свои таланты. Пусть на сцене вас поддерживает ваша внутренняя сила. И хочу пожелать, чтобы вы поддерживали друг друга, а зрители в зале всегда будут тепло к вам расположены. И пусть будет добрым и светлым ваше пребывание в Татарстане, в нашей замечательной Казани», – обратилась Фазлеева к участникам конкурса.

Лейла Фазлеева: «Рустам Минниханов передал вам привет и пожелание добрых начинаний на нашей земле силы – в Республике Татарстан»

По ее мнению, фестиваль «Новая волна» – очень яркий и добрый, а его проведение в Татарстане – важное и знаковое событие для всего творческого мира.

«Я уверена, что для всех молодых исполнителей, карьера которых стартует в рамках «Новой волны» в Татарстане, все сложится замечательно, потому что наша республика – это место силы», – заявила вице-премьер.

Фазлеева также отметила, что конкурс «Новая волна» очень популярен у телезрителей. «Важно, что каждый, кто посмотрит эфир, увидит город Казань, увидит Республику Татарстан», – подчеркнула она.

Среди зрителей в зале будут участники программы «Батырлар. Герои Татарстана», врачи, оказывающие помощь раненым в госпиталях, а также добровольцы, активно участвующие в оказании помощи в зоне проведения специальной военной операции.

Александр Лим

«В процессе подготовки превращаешься в полноценного артиста»

Конкурсант Александр Лим из Казахстана впервые приехал в Казань. В первый конкурсный день он исполнит песню Владимира Кузьмина «Я не забуду тебя никогда» («Сибирские морозы»).

«Я думаю, каждый конкурсант уверен в том, что он победит. Так и должно быть. Если ты приехал на конкурс не за победой, то для чего тогда? У каждого участника есть своя изюминка, которая отличает его от других», – заявил он журналистам.

По словам Лима, уже сама подготовка к конкурсу дала ему очень многое. «В процессе подготовки превращаешься в полноценного артиста. Если бы вы были в первый день нашей репетиции, то заметили бы разницу в том, как ребята выступают. Условно говоря, в первый день мы были как недоваренное яичко, а теперь мы – очень крутые, теперь почти готовы. В любом случае подготовка будет еще идти», – отметил он.

Лим также рассказал об аспектах, на которые обращают внимание наставники участников конкурса. «Это телевизионное шоу, там не будет второго дубля. Поэтому очень большое внимание уделяется работе с камерой: когда крупный план, куда нужно смотреть, как двигаться», – подчеркнул он.

«Казань – прекрасное место и отличная площадка для проведения «Новой волны»

Катрин Мурашко ранее участвовала в детском проекте «Новая волна». Она отметила, что для нее участие в этом конкурсе – «возвращение в семью».

«Пятнадцать лет назад были невероятные впечатления и эмоции от работы в проекте. Я поняла, что снова хочу вернуться в эту атмосферу. И сейчас я впитываю информацию абсолютно по-другому. И я посчитала, что просто необходимо снова повторить успех», – рассказала финалистка из Белоруссии.

В Казани, где она уже не в первый раз, ее впечатлили дружелюбие и гостеприимство жителей.

«Нас встретили такой невероятной атмосферой. Это было так культурно, тепло. Мы ощутили, что нас здесь действительно ждут. Поэтому я думаю, что все пройдет просто на высочайшем уровне. Я знаю, какие здесь гостеприимные люди, как они любят творчество, музыку, какие они все потрясающие. Я уверена, что все будет класс, и мы уже это чувствуем, находясь здесь. Поэтому мы в предвкушении сцены, конкурсных дней и зрителей», – заметила Мурашко.

Она добавила, что Казань – это прекрасное место и отличная площадка для проведения «Новой волны».

«Большая честь представлять свою страну на таком масштабном проекте»

IRAKLI GADELIA подчеркнул, что для него большая честь представлять Грузию на таком масштабном проекте, как «Новая волна».

«И особенно ценно исполнять такую композицию («Чито-гврито», – прим. Т-и). Было очень важно, привнося что-то новое в исполнение этой песни, оставить ее истоки, оригинальность, потому что это – культурный кладезь, на мой взгляд. Это и здорово, и дополнительная ответственность, потому что когда ты поешь песню, которую все знают, у зрителя есть какие-то ожидания. Он слышал много версий этой композиции, и твоя цель – сделать еще лучше», – сказал конкурсант.

По словам финалиста, «Новая волна» уже сейчас дала ему много знаний. «Самое главное – это люди, которые меня окружают, большая профессиональная команда», – уточнил он.

Фотографии © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Видео автора

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого и при поддержке Российского авторского общества и других музыкальных организаций. С 2002 по 2014 год конкурс проходил в латвийской Юрмале, в 2015-2024 гг. – в Краснодарском крае.