В Казани пройдет общегородской Мавлид к 1500-летию Пророка Мухаммада

Фото: Телеграм-канал ДУМ РТ

Общегородской Мавлид, приуроченный к 1500-летию Пророка Мухаммада, состоится в Казани 29 августа. В рамках праздника также будет проведен розыгрыш путевок в хадж. Об этом сообщили в Телеграм-канале ДУМ РТ.

Мероприятие открыто для всех желающих – жителей столицы Татарстана и гостей города. Торжество пройдёт в Старо-Татарской слободе у памятника Марджани, начало запланировано на 15:00 часов.

Программа праздника будет насыщенной и разнообразной: запланированы розыгрыш путевок в хадж, выступление группы «Нашидуль ислам», театрализованные постановки, вагазы от популярных хазратов, творческие номера известных татарских артистов и коллективов. Для детей предусмотрены викторины с призами.

Благословенный месяц Раби-уль-авваль, который в народе называют Мавлидом, начнется 23 августа 2025 года с заходом солнца и продлится до 22 сентября.