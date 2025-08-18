news_header_top
Общество 18 августа 2025 11:39

«Обожаю этот город»: Татьяна Буланова призналась, что очень любит посещать Казань

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Хедлайнером праздничного концерта по случаю Дня Республики в Казани станет певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова.

Исполнительница хитов «Ясный мой свет», «Мой сон» и «Не плачь» рассказала корреспонденту «Татар-информа», что посещала столицу Татарстана несколько раз за последние месяцы. Буланова признается, что очень любит Казань.

«Я была здесь пару раз за этот год. Я обожаю этот город и восхищаюсь его жителями», – отмечает певица.

По словам артистки, она получила приглашение выступить в Казани и сразу же согласилась на предложение.

«Я согласилась, как только получила предложение о выступлении, потому что каждый раз, приезжая в Казань, испытываю удовольствие», – добавила она.

Буланова также сообщила, что на празднике исполнит все свои известные песни из 90-х.

«Постараемся составить программу так, чтобы казанские зрители услышали самые яркие песни», – заключила она.

#татьяна буланова #день республики #концерт #день города казани
