Минниханов осмотрел выставку Russia China Expo на форуме РОСТКИ-2025

Масштабная выставка Russia China Expo открылась сегодня на полях III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». На ее осмотр прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с китайской делегацией.

«Важная часть форума – выставка, посвященная торгово-экономическим отношениям. Участников также ждет обширная культурная программа», – отмечал Минниханов на открытии форума.

В этом году экспозиция заняла целый павильон выставочного комплекса Казань Экспо. Инновации здесь соседствовали с традиционными ценностями.

Так, на входе расположился стенд, где показали очки-переводчик дополненной реальности, с возможностью мгновенного перевода, а также ноутбуки и телефоны на российской операционной системе. А рядом стояла площадка для чайной церемонии в татарском старинном стиле.

К слову, чаю посвятили огромное количество стендов, и все – в различной национальной тематике. И не удивительно, ведь и в Китае, и в Татарстане чай имеет особое значение для всех жителей.

Удивил и автомобильный кластер. Если у китайской стороны это были уже традиционные для форумов в Казани люксовые внедорожники, то Татарстан представил минивэны Sollers, продажи которых начнутся осенью этого года.

В целом же на экспозиции продемонстрировали продукцию России и Китая практически из всех сфер жизни человека, начиная от сельского хозяйства и заканчивая новинками IT-индустрии.

А на парковке перед выставочном комплексом расположились образцы тяжелого машиностроения нашей страны. Здесь представили КАМАЗы, тракторы с газомоторным двигателем и многое другое.

Видео: © Александр Хевронин / «Татар-информ»