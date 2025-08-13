30 августа состоится Фестиваль уличных культур в экстрим-парке «УРАМ»

Фото: minmol.tatarstan.ru

30 августа в экстрим-парке «УРАМ» состоится Фестиваль уличных культур «УРАМ». В этом году он будет организован в рамках проекта «Лето в Татарстане», запущенного по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В событии примут участие представители экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства.

«УРАМ Фест» – ежегодный мультиформатный фестиваль, который проходит в Казани на территории экстрим-парка «УРАМ». Фестиваль ежегодно открывает новые имена в уличной культуре, поддерживает молодых спортсменов и артистов, создавая и развивая сообщества. В программе запланирован экстрим-фестиваль.

Во второй раз в парке пройдет командный BMX-контест, в рамках которого сильнейшие гонщики соберут свои команды и будут соревноваться в формате фан-контеста. Победитель будет определен решением зрителей. Спортивная программа также включит в себя Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по воздушно-силовой атлетике, контесты по самокату, турнир по баскетболу 3х3 в восьми категориях, соревнования по роликам и паркуру, танцевальные батлы по хип-хопу, а также соревнования и уроки по скейтбордингу.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Лето в Татарстане», запущенного по инициативе Раиса Республики Татарстан, при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Благотворительного фонда «Татнефть».