Аэропорт Казани вновь стал победителем премии «Воздушные ворота России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая опять удостоен национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год». Об этом в своем Telegram-канале рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Наш международный аэропорт «Казань» признан лучшим по итогам 2024 года! Результаты национальной премии «Воздушные ворота России» объявили сегодня», – подчеркнул руководитель республики.

Минниханов также напомнил, что в прошлом году воздушная гавань приняла 5 млн 369 тыс. пассажиров, среди которых были лидеры крупнейших государств, и что в преддверии саммита БРИКС перрон аэропорта расширили в два раза.

«Узган ел беренче аэропорт ачылуга 100 ел тулды. Шуннан бирле маршрут челтәре ел саен арта. Узган елны 82 юнәлеш булды. Татарстанга рәхим итегез! (в переводе с татарского – „В прошлом году исполнилось 100 лет со дня открытия первого [казанского] аэропорта. С тех пор маршрутная сеть растет ежегодно. В прошлом году было 82 направления. Добро пожаловать в Татарстан!“)» – заключил Рустам Минниханов. Свою запись он сопроводил фотографиями воздушной гавани.

Ранее аэропорт Казани становился победителем премии «Воздушные ворота России» по итогам 2021, 2022 и 2023 годов. Как и тогда, итоги премии подводились в ходе Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Фото: t.me/rustamminnikhanov.