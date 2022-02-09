Аэропорт «Казань» получил национальную премию «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт «Казань» стал обладателем VIII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2021» в категории от 2 млн до 4 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В прошлом году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, аэропорт “Казань” продемонстрировал рекордные показатели работы. Так, впервые за весь период деятельности предприятия был достигнут наиболее высокий показатель объемов перевозок за месяц – 458 тыс. обслуженных пассажиров. А за 12 месяцев было обслужено 3 млн 876 тыс. пассажиров, что на 11,7% больше аналогичного показателя допандемийного 2019 года», – сказал генеральный директор международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Он подчеркнул, что премия «Воздушные ворота России» – это высочайшая награда и заслуга всего коллектива аэропорта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов добавил, что аэропорт «Казань» постоянно модернизирует действующие и внедряет новые сервисы и технологии, ведет масштабную работу по развитию наземной инфраструктуры, соблюдает высокие стандарты качества и стремится к обеспечению максимального комфорта для пассажиров.

Церемония награждения состоялась сегодня в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022.

Национальная премия «Воздушные ворота России» призвана определять самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты страны и формировать их позитивный имидж.

Фотографии пресс-службы аэропорта «Казань»