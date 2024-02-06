Аэропорт Казани снова стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

Фото: пресс-служба воздушной гавани

Международный аэропорт «Казань» им. Г. Тукая был отмечен на III премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2023 в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Коллектив аэропорта продемонстрировал рекордные показатели: предприятие обслужило 5 млн 168 тыс. пассажиров, что на 28,6% больше 2022 года», — сказано в сообщении.

Напомним, в 2023 году воздушная гавань обслужила рекордные 5 млн пассажиров, а также заняла 1-е место по объему пассажирских перевозок среди аэропортов регионов ПФО.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024. Аэропорт Казани становился лауреатом отраслевой премии в 2022 и 2021 годах.