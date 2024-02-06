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Аэропорт Казани снова стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»
Международный аэропорт «Казань» им. Г. Тукая был отмечен на III премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2023 в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Коллектив аэропорта продемонстрировал рекордные показатели: предприятие обслужило 5 млн 168 тыс. пассажиров, что на 28,6% больше 2022 года», — сказано в сообщении.
Напомним, в 2023 году воздушная гавань обслужила рекордные 5 млн пассажиров, а также заняла 1-е место по объему пассажирских перевозок среди аэропортов регионов ПФО.
Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024. Аэропорт Казани становился лауреатом отраслевой премии в 2022 и 2021 годах.
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