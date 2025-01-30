Фарит Ханифов: Проект третьего терминала аэропорта Казани корректируется

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В Татарстане в ближайшее время планируется завершить и принять концепцию третьего терминала аэропорта Казани. Сейчас проект дорабатывается. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Сегодня проводятся предпроектные работы, разрабатываются схемы пассажиропотока на вылет и прилет на внутренних и международных линиях. Лучше на бумаге больше отработать, чтобы не допустить ошибок в будущем, чтобы третий терминал был комфортным. Здесь спешить не нужно. Поэтому идут консультации», — рассказал глава Миндортранса.

Ханифов напомнил, что сейчас аэропорт Казани рассчитан на обслуживание 2,5 млн пассажиров в год, но пассажиропоток уже превысил 5 млн человек. Поставлена задача по обслуживанию 7,5 млн пассажиров в год, отметил он.

«Поэтому идет корректировка проекта третьего терминала. Изначально проект был с большим запасом прочности, но дорогой. Раис Татарстана Рустам Минниханов вернул его на доработку, и сегодня мы над этим работаем. Мы не должны допустить неэффективного использования средств. Это очень большие деньги», — подчеркнул министр.

К строительству объекта планируется приступить после завершения проектирования и получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы РФ.