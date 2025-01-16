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Общество 16 января 2025 10:33

«Улучшил рекордный результат»: аэропорт Казани за год обслужил более 5,3 млн пассажиров

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«Улучшил рекордный результат»: аэропорт Казани за год обслужил более 5,3 млн пассажиров
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аэропорт Казани в прошлом году обслужил на прилет и вылет более 5,3 млн пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт «Казань» улучшил рекордный результат 2023 года. Тогда было обслужено более 5,1 млн пассажиров», – отметили в пресс-службе.

Самыми популярными направлениями по России стали Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи. Как и раньше, сохраняется высокий спрос на рейсы в Москву.

Наиболее востребованными зарубежными рейсами были Анталья, Стамбул, Дубай и Шарм-эль-Шейх.

#аэропорт Казань #пассажиропоток аэропорта
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