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«Улучшил рекордный результат»: аэропорт Казани за год обслужил более 5,3 млн пассажиров
Аэропорт Казани в прошлом году обслужил на прилет и вылет более 5,3 млн пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Международный аэропорт «Казань» улучшил рекордный результат 2023 года. Тогда было обслужено более 5,1 млн пассажиров», – отметили в пресс-службе.
Самыми популярными направлениями по России стали Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи. Как и раньше, сохраняется высокий спрос на рейсы в Москву.
Наиболее востребованными зарубежными рейсами были Анталья, Стамбул, Дубай и Шарм-эль-Шейх.
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