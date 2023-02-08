Сотрудники аэропорта «Казань» стали победителями премии «Воздушные ворота России»

Сотрудники Международного аэропорта «Казань» стали победителями отраслевой премии «Воздушные ворота России». Церемония награждения прошла в Москве в рамках 10-й Юбилейной Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации — NAIS-2023, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Так, руководитель планово-экономического отдела финансово-экономической службы Любовь Сидельникова и руководитель авиационного учебного центра Михаил Кондратьев победили в номинации «За персональный вклад в развитие авиапредприятия», а гендиректор Сергей Романцов был удостоен награды «За персональный вклад в развитие авиаотрасли».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов напомнил, что в 2022 году аэропорт преодолел планку в 4 млн пассажиров за год. В рамках принятого мастер-плана планируется строительство нового пассажирского терминала и ангара техобслуживания, также будет увеличена площадь пассажирского перрона.

«Сегодня в международном аэропорту „Казань“ продолжается выполнение ряда крупных проектов, в том числе, по существенному расширению маршрутной сети, — отметил Ханифов. — Благодарю всех сотрудников за большой вклад в развитие главной воздушной гавани Татарстана и авиационной отрасли России».