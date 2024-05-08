Каждый житель Татарстана может присоединиться к флешмобу «Мой Герой — моя семья»

Жителей Татарстана приглашают присоединиться к патриотическому онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», который стартовал в республике 22 апреля по инициативе журналистов АО «Татмедиа».

Акция, которая является дополнением к популярному проекту «Бессмертный полк» и приурочена к 79-й годовщине Победы, продлится до 9 мая. Татарстанцы делятся в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появляются в сюжетах и новостных подборках СМИ.

Так, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин рассказал о трофейном блокноте своего отца-фронтовика, управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин поведал о подвигах деда — радиста и разведчика, а директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева поделилась историей, как ее дед принял командование ротой и пошел в контратаку.

В свою очередь глава Агрызского района Ленар Нургаянов рассказал о деде, тяжело раненом на войне, актриса театра Качалова Антонина Иванова поведала о судьбе деда, который попал в плен к нацистам и погиб в одном из лагерей смерти — Освенциме, а актер Казанского ТЮЗа Павел Густов поделился деталями героической биографии своего деда и процитировал его слова, что война больше не должна повториться.

Акция «Мой Герой — моя семья» в прошлом году проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте», а в СМИ республики было размещено более 1000 материалов. На этот раз организаторы решили расширить флешмоб на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к акции, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам из числа участников Великой Отечественной войны — фронтовикам и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

По указу Президента РФ Владимира Путина в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год в России объявлен Годом семьи.