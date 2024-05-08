Заслуженная артистка РТ о судьбе своего деда: Он умер в Освенциме – страшная гибель

Заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса КАРБДТ им. В. Качалова Антонина Иванова присоединилась к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Она рассказал «Татар-информу» о своих родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне.

Ее дедушка – Прохоров Василий Семенович – ушел на фронт в самом начале войны из деревни Покровка, на тот момент мужчине было 32 года. Дома остались жена и 8 детей, двое младших впоследствии умерли от голода. В декабре 1941 года бабушка актрисы получила уведомление о том, что ее муж пропал без вести. Она ждала его всю жизнь, замуж больше не вышла.

Фото предоставлено КАРБДТ им. В. Качалова

«Никто не знал, что с ним, жив или нет, где его могила. Каждый год 9 мая мама с бабушкой плакали, думая об этом. Давно нет ни бабушки, ни мамы, ни деревни Покровка. Нет даже фотографии деда, которую я, помню, видела в далеком детстве. И только совсем недавно из опубликованных в интернете архивов, мы узнали, что мой дед Василий попал в плен под Брянском и умер через год в Освенциме. Страшная гибель. Но теперь об этом знаем я, мой сын, мои племянники, а дальше будут знать их дети и внуки. Вечная память», – заключила собеседница информагентства.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.