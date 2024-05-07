Директор Казанского ТЮЗа о подвигах деда: «Принял командование ротой, пошел в контратаку»

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева в преддверии Дня Победы поддержала акцию «Мой Герой — моя семья». Корреспонденту «Татар-информа» она рассказала о дедушке-фронтовике, участнике Великой Отечественной войны.

«Мой дедушка, Сулейман Гарейшевич Халитов, встретил 22 июня 1941 года курсантом Куйбышевского военно-политического училища. Впервые на боевые действия его отправили уже в 1942 году. Ускоренно завершив учебу, он стал сначала командиром взвода огнестрелковой команды, а затем и роты автоматчиков 927-го стрелкового полка. Был награжден орденом “Красная звезда”, орденом Отечественной войны, и множеством медалей. Одна из них – "3а Отвагу", остальные юбилейные», – сказала Айгуль Горнышева.

В наградном листе к ордену «Красная звезда» о заслугах фронтовика сообщается следующее:

«В упорных оборонительных боях за город Белев товарищ Халитов с взводом автоматчиков держал оборону на стыке. Во время атаки пал командир. Молодой командир не растерялся, принял командование ротой, отразил еще 4 атаки. Противник понес большие потери до 200 солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 4 пулемета, 20 автоматов и др. В наступательных боях 16.07.42 взвод товарища Халитова в составе танкового десанта ворвался в деревню. Противник отступал – потеряв до 100 солдат и офицеров. Производя оборонительные работы на горизонтали 200 в ночь на 16.04: взвод товарища Халитова заметил вблизи противника – принял боевой порядок, взвод пошел в контратаку. Противник отступил – оставил на поле боя до 35 немцев, минометы, винтовки. Товарищ Халитов лично уничтожил во время боев 4 солдат и одного офицера».

Фото: www.podvignaroda.ru

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации также размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.