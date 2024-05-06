Мухаметшин рассказал историю о трофейном блокноте своего отца-фронтовика

Председатель Гососвета РТ Фарид Мухаметшин присоединился к акции «Мой герой-Моя семья» и рассказал «Татар-Информу» о своем отце.

«Сегодня я хочу рассказать о нашем герое, своем отце Хайрулле Динкаевиче, который воевал в полку связи с мая 1942 года до самой Победы. Вернулся с фронта он со многими боевыми наградами, но особо ценил медаль «За боевые заслуги». В нашей семье долгие годы бережно хранится фронтовой блокнот отца. Эта небольшая книжечка в черной обложке из свиной кожи – свидетель многих военных событий, но она нам особо дорога, поскольку связана с одним из наиболее драматичных эпизодов в биографии отца», – говорит Мухаметшин.

Летом 1943 года наши долгое время не могли прорвать оборону фашистов на реке Миус. В ходе ожесточенных боев прервалась телефонная связь со вторым батальоном полка, который был окружен врагом. На линию направляли одного телефониста за другим, но они не возвращались.

Хайрулла Динкаевич получил боевое задание восстановить связь. Тогда связью был обычный провод, и надо было проползти по всей линии огня, чтобы найти обрыв. Кругом рвутся мины и снаряды, пехота не поднимает головы, а телефонист, несмотря ни на что, ползет в этот кромешный ад.

«Это чудо, что со смертельного задания отец вернулся живым и невредимым. С того задания отец принес маленький блокнот, который нашел у убитого немца и который прошел с ним всю войну. За ненадобностью командирование оставило его отцу», – поделился Председатель Госсовета.

Всю войну немецкий блокнот погибшего в бою врага был незаменимым помощником для фронтового парторга Хайруллы Мухаметшина. Здесь он записывал свои планы, идеи, как одержать победу над врагом, описывал происходящее.

Фарид Мухаметшин также подчеркнул, что День Победы – это особый праздник для каждого из нас, священная дата. 79 лет назад на бескрайних просторах нашей страны радостной вестью прозвучало долгожданное слово - «Победа!». Великая Отечественная война «опалила» каждую семью. Во всех семьях есть свои герои, и память об их подвиге передается детям и внукам.

«С годами я все чаще думаю о важности сохранения «живой» памяти о войне. Общайтесь с ветеранами, записывайте их воспоминания! Передавайте из поколения в поколение историческую правду о самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. В этом, как мне кажется, и есть основная суть праздника. С Днем Победы!», – сказал он.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

фото: Фарид Мухаметшин