«Помню его и безмерно горжусь!»: глава Агрыза поделился воспоминаниями о воевавшем деде

В преддверии Дня Победы глава Агрызского района Ленар Нургаянов поделился с «Татар-информом» воспоминаниями о своем деде, присоединившись к патриотической акции «Мой Герой — моя семья».

Будущий боец Нургаянов Файзрахман Нургаянович родился 8 февраля 1925 года. 17-летним юношей в 1942 году он был призван в ряды Советской Армии. Дедушка закончил первую казанскую школу полка в звании сержанта, в 1943 году его направили пулеметчиком на 3-й Белорусский фронт в составе 1 роты 4 батальона 1297 стрелкового полка 160 гвардии. В одном из боев он был тяжело ранен в руку, получил инвалидность 2-й группы.

В послевоенные годы трудился агрономом и экономистом в колхозе села Кичкетан Агрызского района. Но ранение сильно сказалось на здоровье, самочувствие сильно пошатнулось.

«Помню его и безмерно горжусь! Он не любил рассказывать про войну — никто из фронтовиков не любит про нее рассказывать. Но я точно знаю, что он сделал все для Победы. Как и миллионы наших солдат», — поделился руководитель.

Файзрахман Нургаянов ушел из жизни 7 августа 1997 года, ему было 72 года.

«В нашей в семье все без исключения вспоминают о деде Файзрахмане с большой теплотой. Он очень любил жизнь, трудился на восстановление страны, был честен и бескорыстен. Его поколению были присущи эти черты и полностью характеризуют нашего близкого человека. Считаю акцию „Мой Герой — моя семья“ очень важной. Мы не должны забывать подвиги нашего народа! Мы гордимся их мужеством и стойкостью, их любовью к Родине!» — отметил собеседник агентства.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.