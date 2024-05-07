«Он всегда в нашей памяти»: Эдуард Вафин рассказал о подвигах деда — радиста и разведчика

К патриотическому флешмобу «Мой Герой — моя семья» присоединился управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. Он рассказал «Татар-информу» о подвигах деда - радиста и разведчика Василия Луканина.

«Мой дед – Луканин Василий Степанович ушёл на фронт в 1943 году, в 17 лет. После призыва в 1943 году успешно прошёл многоступенчатый отбор в разведшколу. Из сотни кандидатов взяли лишь двоих, в том числе и Василия Луканина. После школы в составе секретного подразделения был направлен радистом-разведчиком на Дальний Восток. Изучал японский, корейский, китайский языки», - сообщил он.

Фото: © пресс-служба Отделения Социального фонда по РТ

В то время иностранные разведки, в основном японская и китайская, в своей деятельности активно использовали перебежчиков из СССР и контрабандистов. Поэтому разведчикам приходилось предпринимать меры к предотвращению любых попыток совершить нелегальный переход госграницы в Маньчжурию или Корею.

В 1945 году война для Василия Степановича не закончилась. Он принимал участие в Советско-Японской войне и в освобождении Кореи. Дед практически не рассказывал внуку о своей службе, поскольку давал подписку о неразглашении. Но однажды, когда смотрел документальный фильм о японском отряде №731, известном своими зверствами и жестокостью, рассказал, как однажды оказался на грани смерти.

«Нашу боевую группу, наш отряд, сдали свои же. И вот мы в плену у японцев. Нам ещё в разведшколе говорили об этих палачах, об их бесчеловечных опытах. Но о том, что я окажусь у них в руках – даже в страшном сне представить не мог. Пытали нас до потери сознания, но когда мы приходили в себя, то даже мысли не было о предательстве… Это чудо, что нас успели спасти, жаль, что не всех», - приводит Эдуард Вафин воспоминания своего деда.

Участникам боевого отряда, в котором служил сержант Луканин, лично была вручена благодарность за службу от Генералиссимуса Сталина. Потом группа вновь была заброшена в тыл врага, но дед по состоянию здоровья не вошел в ее состав. Он был 1926 года рождения, поэтому не попал в шестую очередь демобилизации, когда в 1948 году основной состав войск был уволен в запас. Луканин остался служить до 1950 года, а потом вернулся домой в Казань. В 24 года Василий Луканин имел боевые награды «За победу над Японией» (1945 год), «За освобождение Кореи» (1948 год), медаль «30 лет Советской Армии и флота 1918-1948» и Орден Отечественной войны II степени.

«К сожалению, сведения о боевом пути Василия Луканина до сих пор не рассекречены, мы делали массу запросов», - говорит Эдуард Вафин.

Его деда не стало в 1996 году, в год 17-летия внука.

«Это был тот же возраст, в котором дед начинал свой героический путь. Путь этот никогда не закончится. О нем помню я, его внук, знает мой сын, будут чтить память наши внуки. Дед всегда идёт рядом с нами 9 мая в строю Памяти – Луканин Василий Степанович. Этот удивительный и светлый человек с железным стержнем внутри», - заключил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все соцсети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам из числа участников Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.