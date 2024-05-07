«Война больше не должна повториться»: актер Казанского ТЮЗа процитировал своего деда

Павел Густов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Актер Казанского ТЮЗа Павел Густов, заслуженный артист Республики Татарстан, в преддверии Дня Победы поддержал акцию «Мой Герой — моя семья». Он поделился с «Татар-информом» историей одного из своих предков — участника Великой Отечественной войны.

«Оба моих деда воевали, и их военный путь во многом схож. Чуть больше знаю о деде со стороны мамы», — признался актер.

Михаил Иванович Калашников был призван на срочную службу, а после, не побывав дома, попал на советско-финскую войну. Домой после нее он вернулся в июне 1941 года, но тут началась Великая Отечественная война.

«Поначалу попал под Москву, служил шофером. С его слов мы помним эпизод, как он приехал с провизией в часть, а она уже переместилась. Около месяца он на машине с продуктами искал эту часть, пока его не подбил немецкий самолет. Так он был ранен в первый раз. После возвращения из госпиталя ему довелось быть и артиллеристом, и разведчиком. Второй раз был ранен в ногу. Одно из его воспоминаний похоже на эпизод фильма „Баллада о солдате”. В ходе боя в живых остались он и командир части. Они, перебегая из одной воронки в другую, противостояли надвигающимся танкам. Командир погиб, а он был ранен в третий раз, в спину. Как и чем закончился бой, он не знает — очнулся уже в госпитале. Ранение, в результате которого он лишился глаза, было получено под Кенигсбергом. Лечили его в переполненном госпитале в Кисловодске, где было много раненых и очень голодно», — изложил военную биографию своего деда артист.

«Как ветерана его часто приглашали в школу. Вспоминая о выпавших на их долю испытаниях, он не мог сдержать слез и говорил, что война больше не должна повториться», — добавил Павел Густов.

Фото: tatfrontu.ru

Михаил Иванович Калашников родился в 1916 году в селе Русский Юрткуль Спасского уезда Казанской губернии (позднее Куйбышевский район Татарской АССР, ныне Старомайновский район Ульяновской области). С января по март 1940 года участвовал в советско-финской («Зимней») войне. Был вновь призван в ряды Красной армии 25 июня 1941 года Куйбышевским райвоенкоматом ТАССР.

Служил шофером в 250-м отдельном истребительно-противотанковом дивизионе 330-й стрелковой дивизии. Последняя с ноября 1941 по апрель 1944 года входила в состав 10-й армии (сначала Западного, а потом Белорусского фронта), в мае-июне 1944-го и апреле-мае 1945-го — 49-й армии 2-го Белорусского фронта, с июля 1944-го по февраль 1945-го — 50-й армии 2-го Белорусского фронта, а в марте 1945-го — 70-й армии 2-го Белорусского фронта.

В июле 1944 года Михаил Калашников был удостоен ордена Славы III степени. В приказе, опубликованном на сайте «Подвиг народа», говорилось: «6.07.1944 г. в бою в д. Петровичи т. Калашников противотанковой гранатой подбил броневик противника, который прорвался на огневую позицию. На всем протяжении боя т. Калашников прикрывал ОП (огневую позицию — прим. Т-и) своего орудия с тыла. Из карабина и в рукопашной схватке Калашников убил майора немецкой армии, двух капитанов и трех солдат противника».

Фото: podvignaroda.ru

«Мой Герой — моя семья» — приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне онлайн-флешмоб, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет из жизни своих родственников в социальных сетях. Публикации размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.