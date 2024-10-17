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Жителям Казани напомнили об ограничении парковки из-за саммита БРИКС
С 19 по 24 октября в центре столицы Татарстана ограничат парковку из-за саммита БРИКС. Об этом напоминает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Из-за международного мероприятия в городе массово перекроют улицы. Ограничения затронут и соседний Лаишевский район Татарстана.
Со списком казанских улиц, на которых из-за саммита будет запрещена парковка, можно ознакомиться ниже.
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