Жителям Казани напомнили об ограничении парковки из-за саммита БРИКС

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С 19 по 24 октября в центре столицы Татарстана ограничат парковку из-за саммита БРИКС. Об этом напоминает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Из-за международного мероприятия в городе массово перекроют улицы. Ограничения затронут и соседний Лаишевский район Татарстана.

Со списком казанских улиц, на которых из-за саммита будет запрещена парковка, можно ознакомиться ниже.