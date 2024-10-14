Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани

Подтвердили участие 33 страны, 24 будут представлены первыми лицами, девять – на уровне вторых и третьих лиц

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казань приедут главы 24 государств и генсек ООН Антониу Гутерриш

Казань примет крупнейшие международные делегации. Такие никогда не приезжали не только в Татарстан, но и в Россию в целом, отметил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Подтвердили участие 33 страны, 24 будут представлены первыми лицами, девять – на уровне вторых и третьих лиц. Также впервые Казань примет у себя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Никогда Татарстан и даже Россия таких масштабных делегаций не принимали. Думаю, в ближайшее время таких больших событий на территории нашей страны не будет, поэтому нужно пользоваться моментом и радоваться тому, что мы все будем частью такого большого праздника», – заявил он.

Основными объектами саммита станут «Казань Экспо», Кремль, Казанская Ратуша и аэропорт. Все гости будут размещены в 57 отелях, санаториях и общежитиях университета города, добавил Гафаров.

Шамиль Гафаров: «Никогда Татарстан и даже Россия таких масштабных делегаций не принимали. Думаю, в ближайшее время таких больших событий на территории нашей страны не будет» Фото: prav.tatarstan.ru

Рустам Минниханов встретится со всеми главами государств

Широкая программа на саммите предстоит и Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Он не только поучаствует в мероприятиях Президента России Владимира Путина, но и встретится с первыми лицами иностранных государств, сообщил замруководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.

«У Рустама Минниханова запланирован ряд встреч с главами государств. Сейчас мы формируем этот график, есть обращения. Татарстан интересен миру. Страны хотят развивать сотрудничество. Думаю, Раис РТ так или иначе переговорит со всеми главами государств во время саммита», – пояснил он.

Особый интерес к встрече с руководителями стран исламского мира, а также главными торговыми партнерами Татарстана, заключил Савельев.

Игорь Савельев: «Работа, которая проводится по подготовке саммита БРИКС в Казани, расширит возможности наших внешних связей» Фото: prav.tatarstan.ru

«Саммит позволит не только укрепить существующие связи, но и создать новые»

Для Татарстана саммит БРИКС станет возможностью не только укрепить связи с другими странами, но и выстроить новые, продолжил Савельев.

«Работа, которая проводится по подготовке саммита БРИКС в Казани, расширит возможности наших внешних связей, поспособствует дальнейшему продвижению и экспорту товаров, привлечению передовых технологий, а также укрепить сотрудничество в логистике, научно-образовательных, спортивных, молодежных и иных сферах», – отметил он.

По его словам, важно использовать эту возможность, чтобы показать международным гостям Татарстан, его высокий потенциал и таким образом продемонстрировать миру многообразие, силу и уникальность нашей страны.