В Казани массово перекроют улицы и ограничат парковку в дни саммита БРИКС

Появился список улиц Казани, на которых ограничат движение и парковку транспорта в дни саммита БРИКС. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Изменения в том числе затронут организацию дорожного движения. Так дорожные знаки 4.1.1 «Движение прямо» появятся на пересечениях улицы Вишневского с улицами Подлужной, Николая Ершова, Чехова, Лесгафта, Калинина, Тихомирнова, Петербургской; по улице Назарбаева — на пересечениях с улицами Островского, Спартаковской, Марселя Салимжанова, Хади Такташа при движении от моста «Миллениум» в направлении улицы Габдуллы Тукая.

На улицах Меховщиков, Девятаева, Гафури, Ирек, Кызыл Татарстан и Татарстан установят запрет на движение транспорта с разрешенной массой более 5 тонн. Он будет действовать с 6.00 до 21.00 с 19 по 24 октября.

На улицу Кызыл Татарстан временно станут разрешены левые повороты при движении по улице Меховщиков и на улицу Татарстан — при проезде по улице Тукая.

Существующие временные знаки на этих участках временно зачехлят.

Уже с полуночи 18 октября планируется перекрыть проезд по Оренбургскому тракту в районе Деревни Универсиады — от проспекта Победы до улицы Парина, въезд на парковку рядом с домом №95 по Оренбургскому тракту, а также местный проезд вдоль улицы Петербургской. При необходимости список дополнят местным проездом возле дома №17 по улице Рауиса Гареева, въездом на парковку рядом с домом №34 по проспекту Победы и местным проездом вдоль проспекта Победы — от улицы Мавлютова до Оренбургского такта. Снять запрет планируют в 23.59 24 октября.

Другие улицы будут закрыты для проезда непосредственно в дни саммита — с 22 по 24 октября. Они тоже разделены на два блока — участки, которые будут перекрыты в обязательном порядке, и те, движение по которым остановят при необходимости. К первым относятся следующие:

— улица Большая Красная на участке от улицы Жуковского до Япеева;

— улица Карла Маркса на участке — от Жуковского до Япеева;

— улица Театральная — от улицы Дзержинского до Касаткина;

— улица Пушкина — от улицы Дзержинского до Бассейной;

— улица Карла Фукса- участок от улицы Бехтерева до улицы Дзержинского;

— улица Лобачевского — от Большой Красной до Дзержинского;

— улица Кремлевская — от площади 1 мая до улицы Нужина.

Если возникнет необходимость, то решение затронет вторую часть участков:

— улица Пушкина на участке от ул. Салимжанова до ул. Дзержинского;

— улица Татарстан на участке от ул. Габдуллы Тукая до ул. Салимжанова;

— улица Вишневского на участке от ул. Подлужной до ул. Тихомирнова;

— улица Назарбаева на участке от ул. Тихомирнова до ул. Хади Такташа;

— улица Карла Маркса на участке от ул. Чехова до ул. Жуковского;

— улица Большая Красная на участке от ул. Толстого до ул. Жуковского;

— улица Толстого на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной;

— улица Лобачевского от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;

— улица Подлужная на участке от ул. Толстого до ул. Жуковского;

— улица Жуковского на участке от ул. Подлужной до ул. Адамюка;

— улица Адамюка на участке от ул. Жуковского до ул. Малой Красной;

— улица Малая Красная на участке от ул. Адамюка до ул. Большой Красной;

— улица Бассейная на участке от ул. Малой Красной до ул. Пушкина;

— улица Касаткина на участке от ул. Театральной до ул. Федосеевской;

— улица Пушкина на участке от ул. Бассейной до дома №78 по ул. Пушкина;

— проезд от улицы Пушкина до улицы Касаткина (дом №1 на площади Свободы);

— улица Кызыл Татарстан на участке от ул. Мазита Гафури до ул. Ирек.

— по автодороге вдоль железнодорожной станции «Вахитово» от ул. Ирек до ул. Кызыл Татарстан.

Отдельно в документе указаны улицы, на которых при проведении саммита БРИКС будет временно запрещена парковка. Ознакомиться со списком можно ниже.

Скриншоты: https://anticorruption.tatarstan.ru/anticorruption/expertise/list/kazan.htm?corrupt_id=425520