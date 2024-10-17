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На время саммита БРИКС в Лаишевском районе ограничат движение грузовиков
С 20 по 24 октября на территории Лаишевского района ограничат движение грузового транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция района. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00 и коснутся следующих участков:
- Казань – Оренбург – Акбулак – граница с республикой Казахстан (участок 75 км до границы Казани в обоих направлениях);
- Казань – Оренбург – Акбулак – граница с республикой Казахстан (подъезд к аэропорту «Казань» на всем протяжении в обоих направлениях);
- М7 «Волга» (участок от 786 до 768 км в обоих направлениях);
- Аэропорт – Столбище (16К-1074) на всем протяжении в обоих направлениях;
- Столбище – Атабаево (16К-1063) (до пересечения с автомобильной дороги «Казань - Боровое Матюшино» – Песчаные Ковали – «Столбище-Атабаево» в обоих направлениях);
- «Казань – Боровое Матюшино» – Песчаные Ковали – «Столбище – Атабаево» (16К-1076) на всем протяжении в обоих направлениях;
- «Казань – Оренбург» – Матюшино (16К-1062) на всем протяжении в обоих направлениях;
- Казань – Матюшино (16К-1075) на всем протяжении в обоих направлениях.
Водителям следует учитывать данные ограничения и заранее планировать маршрут.
В дни проведения саммита БРИКС в Казани изменится схема движения общественного транспорта. Ряд автобусов и троллейбусов пустят в объезд по не задействованным в мероприятии улицам, а некоторые и вовсе отменят. О том, как казанцы смогут добраться до нужного места с учетом введенных изменений, в материале «Татар-информа».
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