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Общество 17 октября 2024 10:26

На время саммита БРИКС в Лаишевском районе ограничат движение грузовиков

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На время саммита БРИКС в Лаишевском районе ограничат движение грузовиков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 20 по 24 октября на территории Лаишевского района ограничат движение грузового транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция района. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00 и коснутся следующих участков:

  • Казань – Оренбург – Акбулак – граница с республикой Казахстан (участок 75 км до границы Казани в обоих направлениях);
  • Казань – Оренбург – Акбулак – граница с республикой Казахстан (подъезд к аэропорту «Казань» на всем протяжении в обоих направлениях);
  • М7 «Волга» (участок от 786 до 768 км в обоих направлениях);
  • Аэропорт – Столбище (16К-1074) на всем протяжении в обоих направлениях;
  • Столбище – Атабаево (16К-1063) (до пересечения с автомобильной дороги «Казань - Боровое Матюшино» – Песчаные Ковали – «Столбище-Атабаево» в обоих направлениях);
  • «Казань – Боровое Матюшино» – Песчаные Ковали – «Столбище – Атабаево» (16К-1076) на всем протяжении в обоих направлениях;
  • «Казань – Оренбург» – Матюшино (16К-1062) на всем протяжении в обоих направлениях;
  • Казань – Матюшино (16К-1075) на всем протяжении в обоих направлениях.

Водителям следует учитывать данные ограничения и заранее планировать маршрут.

В дни проведения саммита БРИКС в Казани изменится схема движения общественного транспорта. Ряд автобусов и троллейбусов пустят в объезд по не задействованным в мероприятии улицам, а некоторые и вовсе отменят. О том, как казанцы смогут добраться до нужного места с учетом введенных изменений, в материале «Татар-информа».

#лаишевский район
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