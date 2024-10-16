В Казани хотят ввести новые временные ограничения на движение транспорта

В столице Татарстана на время саммита БРИКС планируют ввести новые ограничения на движение и парковку транспорта. Проект соответствующего постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В частности, если документ будет принят, с 19 по 24 октября окажется закрыт проезд по дороге в районе дома №172 по Оренбургскому тракту.

При движении по улицам Вишневского и Нурсултана Назарбаева от моста Миллениум к улице Габдуллы Тукая 22 октября автомобилистам нельзя будет поворачивать.

Кроме того, будет запрещено парковаться на обеих сторонах улицы Агрономическая на участке от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Ипподромная.

Помимо этого, с 22 по 24 октября будут разрешены левые повороты на улицу Кызыл Татарстан при движении по улице Меховщиков и на улицу Татарстан при движении по улице Габдуллы Тукая.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о предстоящем мероприятии читайте в материале «Татар-информа» Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани.