Стало известно, как в Казани будет работать такси во время саммита БРИКС

Фото: «Татар-информ»

В Казани такси продолжит работать в штатном режиме в период проведения саммита БРИКС. Об этом сообщили «Татар-информу» в сервисах по заказу такси.

Как уточнили в пресс-службе компаний «Максим», маршруты проложат в обход перекрытых дорог, а останавливаться водители будут в ближайших доступных точках.

«Постараемся оперативно настраивать сервис, чтобы водителям и пассажирам было максимально удобно ездить в условиях ограничения движения транспорта», - ответили редакции в пресс-службе «Максима».

Что касается стоимости поездки, то, как в любые другие дни, цена будет зависеть «от фактического километража и времени в пути».

В сервисе заказа такси «Ситимобил» также ответили, что никак не будут ограничивать работу своего таксопарка на период проведения саммита.

«Пока ничего мы не ограничиваем. Мы не можем сказать, повлияет ли как-то саммит (БРИКС на работу такси, – прим. Т-и). Все будет зависеть от дорожной ситуации», - ответил управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.