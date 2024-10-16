Территорию Казанского Кремля закроют для туристов в преддверии саммита БРИКС

Вход на территорию музея-заповедника «Казанский Кремль» временно закроют в преддверии саммита БРИКС. Об этом сообщается в телеграм-канале музея-заповедника.

«Казанский Кремль — одна из задействованных на мероприятии площадок, поэтому с 21 по 24 октября вход на территорию будет закрыт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закрыть объект для посещений могут и на день раньше. 17-19 октября, а также после 24-го числа музей-заповедник будет принимать посетителей в обычном режиме.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. В дни его проведения в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.