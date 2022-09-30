«Прямо через участок Мусина»: земли экс-главы Татфондбанка попали под каток М12

Бывший руководитель Татфондбанка Роберт Мусин понес потери еще до начала распродажи имущества. Как выяснилось, строящаяся автодорога М12 Москва – Казань пролегла прямо через принадлежащие ВИП-должнику сельхозугодья в Лаишевском районе республики. В итоге земельные участки передали компании «строителя Крымского моста» Аркадия Ротенберга.

Земельные участки Роберта Мусина в Лаишевском районе передали по договору аренды ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если АСВ нашло какого-то арендатора, то ради бога, лишь бы платили»

Финансовый управляющий Роберта Мусина член Союза АУ «Возрождение» Сергей Суханов опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщение о результатах собрания кредиторов. В числе принятых решений третьим пунктом значится: согласовать заключение договора аренды на земельные участки должника с ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ).

ТСМ входит в группу «Мостотреста» известного бизнесмена Аркадия Ротенберга. Ее с Татарстаном связывает мегастройка автодороги М12 Москва — Казань. Именно «Трансстроймеханизация» стала подрядчиком ее строительства.

Но при чем тут земли Мусина? Неужели они каким-то образом попали под застройку? За разъяснением лаконичной формулировки, принятой кредиторами на собрании, «Татар-информ» обратился в госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которая и представляет всех кредиторов экс-банкира. Но там не пролили свет на ситуацию.

ТСМ – подрядчик строительства трассы М12 – входит в группу «Мостотреста» известного бизнесмена Аркадия Ротенберга Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«ПАО «Татфондбанк», равно как ПАО «Интехбанк» и ООО «Татагропромбанк», не являются залоговыми кредиторами в отношении указанного в запросе актива. Правом на распоряжение этими земельными участками и заключение соответствующих договоров наделен финансовый управляющий Роберта Мусина», — ответили агентству в пресс-службе государственной корпорации.

Представитель Мусина Адель Губайдуллин рассказал нашему изданию, что его доверитель не был против передачи земли в аренду: «Кредиторы приняли решение какие-то участки сдать в аренду. Наверное, это позволит им заработать деньги. Мы это решение не оспаривали. Если АСВ нашло какого-то арендатора на сельскохозяйственные земли, то ради бога, лишь бы платили». Арендная ставка до Мусина, по его словам, не доводилась, но «решения приняты». Заключен ли на данный момент договор аренды, Губайдуллин не в курсе.

Цель аренды ему так же неизвестна. Но юрист подчеркнул, что это участки сельскохозяйственного назначения. Хотя при необходимости перевести землю в другую категорию не проблема. «Наверное, да, — согласился представитель экс-главы «Татфондбанка». — Но без собственника это дело вряд ли обойдется А собственник — Роберт Ренатович Мусин. И к нему никаких документов на эту тему, насколько мне известно, не приходило».

Роберт Мусин, по словам его представителя, не был против передачи земли в аренду, но арендная ставка до него не доводилась Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Что мешало выкупить? Банкротство, в принципе, не мешает»

«Передача активов банкрота в аренду — это необычная вещь. Обычно финансовый управляющий реализует все имущество», — говорит замдиректора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев.

По его словам, формально земля под застройку дороги должна быть выкуплена. «Я знаю, как сейчас обстоит дело (с выкупом земель, – прим. Т-и), например, по Вознесенскому тракту. Эти вопросы быстро решают: выносят распоряжения и выкупают. Что мешало выкупить в этом случае, если арендуемые участки так же предназначены под дорогу? Банкротство, в принципе, не мешает. Приходит заказчик строительства дороги к финуправляющему и говорит: «Продай». А тот и сам заинтересован реализовать неугодья и пополнить конкурсную массу. Единственно, что так же, как и любой другой собственник, он может поспорить с размером выплаты, — рассуждает Тубальцев. — С одной стороны, брать землю в аренду под застройку дороги — это странно. Но, может быть, это предпринято для решения каких-то временных вопросов: сейчас в аренду, а потом — в собственность?»

По его мнению, логика застройщика может быть такой: «Мы эти участки все равно будем выкупать. Отдайте нам их пока хотя бы в аренду, чтобы имелось юридическое право застройки». Тубальцев говорит, что если арендная плата серьезного размера, это может быть предпринято для того, чтобы наполнить конкурсную массу и получить денежные средства для ведения процедуры банкротства. В ходе нее, как известно, надо платить зарплату тем же привлеченным специалистам, оплачивать оценку объектов недвижимости, публикации и так далее. «Одним словом, если аренда земли предопределена инфраструктурными проектами, то, вероятно, лишь на какой-то переходный период», — подытожил он. И, как оказалось, попал в точку.

Один из земельных участков, которыми владел Мусин, буквально пополам перерезает новая трасса Фото: © публичная кадастровая карта egrp365.org

М12 прошла прямо через участок Мусина

«Это давняя, еще прошлогодняя история. Она связана со строительством трассы Москва — Казань М12, — пояснил «Татар-информу» финансовый управляющий Роберта Мусина Сергей Суханов. — Тогда сложилась интересная ситуация: автодорога, а это, как известно, линейный объект, прошла прямо через участок Мусина».

Какую часть сельхозугодий экс-банкира поглотила мегастройка, управляющий с ходу не назвал. Но сообщил, что будет проведено межевание участка. Та часть земельных владений его «подопечного», которую автодорога не затронула, так и останется сельскохозяйственного назначения.

Известно, что земля, подпадающая под зону застройки государственных инфраструктурных объектов, подлежит изъятию. Финансовый управляющий пояснил, что по этому поводу был процесс в Лаишевском райсуде — с заявлением обратился «Росавтодор» (заказчик строительства, – прим. Т-и). Суд согласился с тем, что землю необходимо изъять для нужд государства. По стоимости, замечает управляющий, ни у кого вопросов нет, так как цену выкупа определила экспертиза, которая была назначена судом. Суханов уверен, что конкурсная масса Мусина при этом не пострадает: «Интересы государства в любом случае превалируют над интересами кредиторов».

Часть земельных владений, которую автодорога не затронула, останется сельскохозяйственного назначения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но, замечает он, владелец недвижимости — банкрот, к тому же в отношении него еще не завершено уголовное дело — на данный момент оно находится в апелляции. Более того, все имущество Мусина продолжает оставаться под арестом. «С учетом этих ограничений изъятие земли пока невозможно, — сообщил собеседник агентства. — В этой ситуации для того, чтобы хоть как-то наполнить конкурсную массу, кредиторы согласовали передачу земли подрядчику М12 в аренду».

Иначе говоря, по факту угодья главы группы ТФБ уже использовали для госнужд. Но из-за неординарности ситуации с ВИП-банкротом оформлять ее приходится задним числом. Видимо, для этого и потребовалась процедура передачи в аренду.

Что в земельной кубышке экс-банкира?

Судя по отчету, представленному предыдущим финансовым управляющим Еленой Рогожкиной (а он датирован еще 29 декабря 2018 года), в собственности Мусина оказалось немало земли. Так, в отчете фигурируют шесть участков разной площади, пять из которых находятся в Лаишевском районе. Причем это как раз таки Орловское и Матюшинское сельские поселения, оказавшиеся в зоне активной застройки М12.

Пять участков экс-банкира находятся в Лаишевском районе, в Орловском и Матюшинском поселениях, оказавшихся в зоне активной застройки М12 Фото: laishevo.tatarstan.ru

Житель Орла адвокат Руслан Мадифуров подтвердил «Татар-информу» то, о чем много говорили ранее: автотрасса «разрезает» населенный пункт надвое, поэтому «сейчас идет строительство моста, по которому люди будут переезжать из одной части Орла в другую». Он напомнил, что в 2023 году трассу уже собираются вводить в эксплуатацию и сейчас она «уже в достаточно высокой степени готовности: грунт изъят, туннель выкопан. То есть трасса уже проложена, хотя еще и не заасфальтирована».

Три других мусинских надела «прописаны» в Песчано-Ковалинском сельском поселении. В совокупности экс-главе ТФБ в Лаишевском районе принадлежало 135,9 га (правда, одним из участков в Орле, в 504,8 тыс. кв. м, он владел не полностью, а только 45/100 долей). Еще 130,6 га за именитым банкротом числятся в Зеленодольском районе. Отметим, что за одним исключением все это земли сельскохозяйственного назначения.

На ноябрь 2018 года совокупная рыночная стоимость упомянутых участков превышала 71,3 млн рублей. Оценку проводила компания «Независимая экспертиза» из Ижевска.

В совокупности экс-главе ТФБ в Лаишевском районе принадлежало 135,9 га Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У Мусина изымают 6 га менее чем за 900 тысяч рублей

«Татар-информ» обратился к тексту решения Лаишевского райсуда, вынесенного 4 апреля этого года. Согласно ему, ситуация выглядит несколько иначе. Иск государственная компания «Росавтодор» подавала действительно к Мусину в лице его финансового управляющего. Но речь шла о принудительном изъятии четырех земельных участков для нужд Российской Федерации. В материалах дела говорится о том, что ответчик был уведомлен о принятом решении. Ему был направлен проект соглашения, но он его не подписал.

Кадастровые номера и местонахождение земельных участков, попавших под застройку, не указаны — только площадь. Она не совпадает по «квадратуре» ни с одним из перечисленных ранее в оценке наделов, что вполне понятно: судя по всему, это части земельных участков, которыми владел экс-банкир. В общей сложности, как подсчитал корреспондент «Татар-информа», у него изымают 5,9 га. За них бывшему владельцу дают меньше 1 миллиона рублей. Точнее, оценочная стоимость (имеется в виду судебная экспертиза) оказалась близка к этой цифре — эксперты определили размер возмещения в 924 093 рубля. Но с учетом того, что суд возложил на Мусина еще и 100 тыс. рублей расходов на экспертизу, его конкурсная масса пополнится чуть меньшей суммой.

Только в этом году на М12 направят более 100 млрд рублей

Как ранее сообщало агентство, на строительство трассы М12 в Татарстане в этом году направят 101,2 млрд рублей против ранее планируемых 80 млрд.

Основной ход трассы М12 планируется завершить поэтапно в 2023 году, полностью закончить все работы — в 2024 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним: на нашу республику приходится седьмой и восьмой этапы скоростной трассы Москва – Казань. Автомобильная дорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).

Строительство автомобильной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань началось в 2021 году. Основной ход трассы планируется завершить поэтапно в 2023 году, полностью закончить все работы — в 2024 году. По этой автодороге можно будет доехать от Казани до Москвы всего за 6,5 часа (в два раза быстрее, чем сейчас).

От Казани магистраль по инициативе Президента РФ Владимира Путина предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай. Строительство трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург оценивается в 800 млрд рублей, говорил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.