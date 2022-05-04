На строительство трассы М12 в Татарстане в этом году направят 101 млрд рублей

На строительство трассы М12 Москва – Казань в Татарстане в этом году направят более 100 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На трассу М12 в этом году рассчитывалось по плану около 80 млрд рублей. На сегодня план пересмотрен, и цифра составляет 101 млрд рублей», – рассказал глава Миндортранса РТ.

Ханифов напомнил, что на Татарстан приходится седьмой и восьмой этапы скоростной трассы Москва – Казань. «На седьмом и восьмом этапах работы ведутся по графику. На седьмом этапе больше выполнено работ по обустройству дорожного полотна – более 90%. Восьмой этап знаменит мостом протяженностью более 3,6 км. Идет надвижка металлических конструкций. Технология возведения моста подразумевает строительство временного моста», – отметил он.

Министр подчеркнул, что основной упор осенью и зимой будет сделан на искусственные сооружения. «Чтобы все водопропускные трубы, их более 80, были смонтированы качественно, чтобы не было размывов», – добавил он.

По словам Ханифова, при возведении автомагистрали М12 задействовано около 300 км региональных и местных дорог, по которым техника перевозит строительные материалы. «Подрядчики поддерживают эти дороги в рабочем состоянии. По договоренности с заказчиками в 2024 году мы капитально отремонтируем все эти дороги», – заключил он.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).

В 2021 году в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М12 до Екатеринбурга. До этого предполагалось, что она протянется от Москвы до Казани.