Хуснуллин: «Основной ход» трассы М12 будет завершен в 2023 году

Строительство трассы М12 (Москва-Казань) идет полностью по графику, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам дорожного строительства, которое провел Президент РФ Владимир Путин.

Сейчас на строительстве дороги в круглосуточном режиме работают около 17 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Планируется, что к третьему кварталу будет задействовано 30 тыс. человек и 9 тыс. единиц техники.

«Пока у нас все, Владимир Владимирович, получается. В этом году мы хотим открыть самый напряженный участок – от кольцевой до бетонной дороги в Московской области и в этом году планируем открыть обход Владимира», – отметил Хуснуллин.

Вице-премьер сообщил, что основной ход трассы планируется завершить поэтапно в 2023 году, полностью закончить все работы – в 2024 году.

«На участке “Казань-Екатеринбург” тоже развернулись уже хорошо. Проектно-сметная документация есть, сети перекладываем, подготовку территории осуществляем, силы мобилизуем. Очень активно работаем со всеми регионами по территории которых проходит эта трасса», – подчеркнул Хуснуллин, добавив, что в 2024 году планируется полностью завершить строительство.

Он напомнил, что трасса – составная часть проекта «Запад-Восток», который соединяет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.

«За 3,5 года реализуются беспрецедентные даже мировым масштабам проекты общей протяженностью 1,6 тыс. км – это новые трассы и еще 1,9 тыс. км – на подходе к М12, мы планируем расширить существующие дороги с выходами на границу Казахстана с дальнейшим выходом на Китай», – доложил Хуснуллин.

Он отметил, что в результате время в пути из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится с 30 до 17,5 часа.

Далее предполагается продление транспортного коридора через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу с выходом на Монголию и Китай.