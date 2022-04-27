Хуснуллин назвал стоимость трассы М12 Москва - Казань - Екатеринбург

Строительство трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург оценивается в 800 млрд рублей, заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Общая сумма – более 800 млрд рублей. Повышение стоимости состоит из двух блоков: одна часть – это удорожание стройматериалов, а вторая – мы же продлили трассу с учетом выхода на Екатеринбург, это тоже дополнительные объемы», – заявил Хуснуллин.

Он назвал и причины роста стоимости. Например, в некоторых местах были обнаружены карстовые породы.

Хуснуллин отметил, что на данный момент строительство отстает от графика на 5%. Он рассчитывает завершить строительство дороги за 3-3,5 года и запустить движение.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства М12, предварительно, оценивается в 622 млрд рублей. Окончательно стоимость будет определена после получения заключения Главгосэкспертизы по всем подэтапам.

Напомним, продлить скоростную трассу М12 Москва — Казань до Екатеринбурга распорядился Президент России Владимир Путин.