«В марте планируется надвижка моста через Волгу»: как в Татарстане строят трассу М12

В Татарстане строительство скоростной трассы М12 ведется по графику. И уже через два года по этой автодороге можно будет доехать от Казани до Москвы всего за 6,5 часа. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на восьмом этапе автомагистрали и выяснил, какие работы уже выполнены и что предстоит сделать в ближайшее время.

Уже через два года по этой автодороге можно будет доехать от Казани до Москвы всего за 6,5 часа Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На некоторых участках летом приступим к укладке асфальта»

В Татарстане начало трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань на восьмом этапе пересекается с федеральной автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск. Для скоростной автомагистрали это будет 665-й км. Именно здесь строится одна из транспортных развязок. А всего на этом этапе дороги их запроектировано четыре.

«Путепровод через федеральную трассу Казань – Буинск – Ульяновск – искусственное сооружение с пролетами из железобетонных балок, которое будет находиться в составе транспортной развязки номер девять. На данный момент возвели опоры и смонтировали железобетонное пролетное строение. Сейчас проводятся земляные работы, устройство съездов, подходов к путепроводу. Далее будут устанавливаться армогрунтовые подпорные стены и переходные плиты, устраиваться дорожная одежда и пускаться движение», – рассказал начальник технической службы команды управления проектом Рустам Шахбанов.

Он заверил, что все работы на восьмом этапе строительства скоростной автодороги выполняются по графику, никаких отклонений и отставаний нет. «Есть участки автомобильной дороги, где у нас устроен песчаный подстилающий слой и ЩПС. Погодные условия пока не позволяют укладывать асфальт. Но этим летом уже приступим к укладке асфальта», – поделился планами спикер.

Рустам Шахбанов заверил, что все работы на восьмом этапе строительства скоростной автодороги выполняются по графику Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, в строительстве восьмого этапа задействовано более тысячи человек, из них около 30% занимаются возведением моста через Волгу. А на всем протяжении трассы Москва – Нижний Новгород – Казань работают почти 14 тыс. человек.

«Здесь используется более 300 единиц техники, около 30 единиц флота. 80 единиц техники задействовано на строительстве моста. На данный момент предполагается, что автодорога пройдет до 718-го пикета. В составе этой трассы будет 41 искусственное сооружение, 54 водопропускные трубы. Среди искусственных сооружений имеется уникальный мост через Волгу», – отметил Шахбанов.

Протяженность моста через Волгу на трассе М12 составит 3 км 342 м Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Технология строительства моста распространенная, но масштабы больше»

Рустам Шахбанов рассказал, что протяженность моста через Волгу на трассе М12 составит 3 км 342 м. «Высота моста в среднем будет около 30 метров от глади воды. Для его строительства используются временные рабочие мосты на свайном основании. Если суда из-за непогоды не смогут подойти, чтобы подавать инертные материалы, каркасы, мы всегда можем доставить их по рабочим мостам», – сообщил он.

Начальник технической службы команды управления проектом подчеркнул, что помимо строительства моста ведутся работы по устройству подходов к нему. «С правого берега у нас выемка с достаточно большим объемом выработки грунта. С левого берега – насыпь. Для возведения опор моста и монтажа пролетного строения предусмотрены рабочие площадки, с которых производятся буровые работы. Каждая опора на буронабивных сваях общим объемом около тысячи кубических метров бетона, не считая буронабивных скважин, которые глубиной достигают до 50 метров и диаметром 1,2 метра», – заметил он.



По словам Шахбанова, опоры моста возводятся от берегов к середине реки, чтобы «выполнить надвижку металлоконструкций с двух берегов одновременно», что позволит сохранить судоходство. Он уточнил, что технология строительства моста через Волгу достаточно распространена, но здесь «масштабы больше, массивные конструкции и большая протяженность надвижки».

Ведущий специалист отдела строительства и реконструкции автодороги Казанского филиала госкомпании «Автодор» Константин Сорокин добавил, что на мостовом переходе предусмотрено 28 опор, из них уже построены три опоры.

Константин Сорокин рассказал, что на мостовом переходе предусмотрено 28 опор, из них уже построены три опоры Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сейчас ведется бурение под сваи. За последний месяц проведена надвижка пролетного строения с 28-й на 27-ю опору. Сооружен технологический мост с 28-й по восьмую опору. По нему проходит доставка строительных материалов, каркасов, опалубки, бетона. В середине марта планируется надвижка металлоконструкций с 27-й на 26-ю опору, она пройдет с левого берега», – заявил он.

«Это будет капитальное трехслойное покрытие асфальтобетоном»

Константин Сорокин отметил, что во время ледохода некоторые работы по строительству моста будут приостановлены. А в целом специалисты здесь трудятся круглосуточно в любую погоду. «Но если сильный ветер, то краны не используются, а остальные работы, например, по вязке арматурных каркасов, бурению производятся в любую погоду», – уточнил он.

Правый берег Волги, где строится мост, достаточно высокий и очень крутой, поэтому опоры будут высотой до 30 метров. «И глубина Волги здесь 15–20 метров», – заметил спикер.

Специалисты здесь трудятся круглосуточно в любую погоду Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Более того, чтобы сделать спуск автомобилей с трассы на мост плавным, делается выемка грунта. «Происходит уполаживание берега, чтобы соответствовать всем проектным решениям», – сказал Сорокин.

Начальник производственного отдела ООО «Трансстроймеханизация» Евгений Кривых добавил, что в этом году планируется выполнить основной объем работ по устройству земляного полотна.

Евгений Кривых отметил, что в этом году планируется выполнить основной объем работ по устройству земляного полотна Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Всего по проекту на восьмой этап предусмотрено 25 млн куб. метров выемки. Разработано около 11 млн куб. метров. В части насыпи по проекту заложено около 6 млн куб. метров. Отсыпано уже около 1,5 млн куб. метров. На этот год также запланировано уложить около 440 тыс. тонн асфальтобетона. Это будет капитальное трехслойное покрытие асфальтобетоном», – подчеркнул он.

По словам начальника производственного отдела компании, технические решения по укреплению склонов сейчас согласовываются в Главгосэкспертизе. «Будет ли это матрасно-тюфячная конструкция или укрепление сделаем растительным грунтом – пока решения нет, – заявил он. – Предусмотрены биопереходы для животных. В частности, на левом берегу, на 253-м пикете, ведутся работы по возведению биоперехода трубного типа».

Полностью ввести в эксплуатацию новую трассу планируется в 2024 году Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Металлическое барьерное ограждение установят на всем протяжении участка, как на разделительной полосе, так и по краю проезжей части.

Строительство автомагистрали Москва – Казань протяженностью 729 км разделено на восемь этапов. На Татарстан приходятся седьмой и восьмой этапы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали). Автодорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы Татарстана. Полностью ввести в эксплуатацию новую трассу планируется в 2024 году.