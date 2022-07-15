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Транспорт
15 июля 2022  07:20

Проехать от Москвы до Казани по трассе М12 автомобилисты смогут в конце 2023 года

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Проехать от Москвы до Казани по скоростной автодороге М12 автомобилисты смогут в конце 2023 года, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«В этом году планируется открыть движение на 49 км основного хода М12. Кроме отрезка в Московской области, планируется запустить участок параллельно Южному обходу Владимира во Владимирской области», – отметили в пресс-службе.

На всем протяжении трассы планируется создать 32 комплексные многофункциональные зоны. Первой очередью их развития станет строительство АЗС различных видов топлива. Кроме того, на этих территориях предусмотрены парковки, спортивные площадки, детские, рекреационные зоны, пункты питания и торговли. На отдельных локациях разместят отели и станции технического обслуживания.

Первые договоры на аренду участков под строительство АЗС на новой скоростной автодороге уже заключены.

#Трасса м12
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