Хуснуллин: Документация по участку трассы М12 от Казани до Екатеринбурга готова

Проектно-сметная документация по строительству участка трассы М12 от Казани до Екатеринбурга уже подготовлена. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель Премьер-министра страны отметил, что на завершающейся неделе он провел совещание по строительству трассы.

«По дороге (участку трассы М12 — прим. Т-и) до Екатеринбурга уже сделали проектно-сметную документацию, частично приступили к подготовке территории, окончательно определили маршрут, тоже активно эту работу продолжаем», — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер также обратил внимание на начавшееся строительство трассы на участке Москва — Казань. «Хочу сказать — до Казани работа развернута уже полным ходом: 12 тыс. человек работают, почти 5 тыс. единиц техники работают в круглосуточном режиме», — заметил он.

Скоростную автодорогу М12 Москва — Нижний Новгород — Казань по поручению Президента РФ Владимира Путина планируют построить к 2024 году. Протяженность трассы составит 729 километров, из которых 142 километра придутся на Татарстан.