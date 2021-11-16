«Зеленый змий» со вкусом ириски: что известно о массовом отравлении студентов метанолом

В Казани молодые люди от 18 до 22 лет отравились метиловым спиртом. Яд был в пятилитровом баллоне – жидкость зеленого цвета с ароматизатором была куплена в качестве горячительного на день рождения одного из ребят. В каком состоянии сейчас находятся отравившиеся студенты – в репортаже ИА «Татар-информ».

В Центр острых отравлений больницы №7 один за другим поступили 11 человек, чуть позже друг за другом привезли еще двоих

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Первая информация о массовом отравлении метанолом молодых ребят в Казани появилась сегодня в районе трех часов дня – ИА «Татар-информ» сообщило, что в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 один за другим поступили одиннадцать человек, чуть позже друг за другом привезли еще двоих.

Тяжелое утро

Утро и день в отделении токсикологии Центра острых отравлений седьмой городской больницы Казани выдались сегодня напряженными. Первый пациент с симптомами отравления, по словам врачей, поступил сегодня в 5.40. К вечеру их стало тринадцать – пять девушек и восемь молодых людей.

«Всем пациентам проведено химико-токсикологическое исследование крови, у всех был найден метиловый спирт, но в разных концентрациях», – рассказала главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ, заведующая отделением токсикологии казанской больницы №7 Алия Насибуллина.

На данный момент трое из тринадцати поступивших в тяжелом состоянии в реанимации, десять пациентов, по информации врачей, находятся в отделении в состоянии средней степени тяжести, у всех подозрение на отравление метанолом.

Известно, что всем отравившимся от 18 до 22 лет. Все они собрались на празднике друга Фото: архив ИА «Татар-информ»

«Метиловый спирт, попадая к нам в организм, запускает летальный синтез. Пациент, даже если выживает, может остаться инвалидом вследствие полной потери зрения – происходит не проходящая слепота и также сильнейшая почечная недостаточность, которая далее может тоже привести к инвалидности, и пациент будет уже хронический почечный больной. Также в ранних сроках перенесенное тяжелое отравление не исключает нарушение мозгового кровообращения – инсульты», – рассказала Алия Насибуллина.

Есть информация о том, что одна из девушек, которая вчера праздновала в этой же компании, улетела в Москву. О ее состоянии пока ничего не известно.

Пили на дне рождения друга

Известно, что всем отравившимся от 18 до 22 лет. По данным источника агентства, одиннадцать из тринадцати госпитализированных – уроженцы Башкирии, студенты разных казанских вузов. Все они собрались на празднике друга. Парня, у которого вчера, 15 ноября, был день рождения, предположительно зовут Александр, на его страничке в соцсети значится, что сейчас он обитает в Казани, а в качестве родного города у него указан Стерлитамак.

В коттедже, где праздновали ребята, идет обыск, на месте работают сотрудники правоохранительных органов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Накануне большая компания, а пострадавшие рассказали врачам, что их было 19 человек, собралась в арендованном коттедже в Салмачах.

«Пили водку из пятилитрового баллона, купленную с рук, зеленого цвета со вкусом ириски», – рассказала главный токсиколог Минздрава РТ.

В настоящее время в коттедже, где праздновали ребята, идет обыск, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают, кто продал молодым людям суррогатный алкоголь.

Следком РТ возбудил уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья покупателей». Расследование дела прокуратура РТ взяла на особый контроль.

Следком РТ возбудил уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья покупателей» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В соцсетях и мессенджерах уже появилась информация о том, кто, предположительно, мог продать ребятам суррогатный алкоголь. Зовут его Ринат, ему 22 года. До сегодняшнего вечера у него была страница в соцсети, сейчас она удалена. Действительно ли он причастен к этой истории, в ближайшее время выяснят сотрудники правоохранительных органов.

Врачи борются за жизни отравившихся студентов

Метиловый спирт смертельно опасен для человека, в организме, по словам врачей, он держится достаточно долго.

«Прямым антидотом является этиловый спирт, который мы совмещаем с гемодиализом, вместе с ощелачиванием. Всем пациентам проводится сейчас антидотная терапия, симптоматическая терапия, крайне тяжелым пациентам проведен сеанс гемодиализа – выводим кровь с ядом, очищаем и вводим обратно», – рассказала главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Трое из 13 поступивших в тяжелом состоянии в реанимации, 10 пациентов в состоянии средней степени тяжести, у всех подозрение на отравление метанолом Фото: архив ИА «Татар-информ»

У трех пациенток, которые находятся в реанимации, по информации медиков, наблюдается нарушение зрения. Их осмотрели офтальмологи, идет отек зрительного нерва. У остальных сильная слабость, тошнота, рвота, боли в животе – классическая клиническая картина, которая происходит при отравлении метиловым спиртом.

«Одна из пациенток, которая поступила самая первая, она в крайне тяжелом состоянии, прогнозы по ней делать очень сложно. Первые критические часы – это 48-72 часа: если стабилизация состояния происходит, мы можем говорить о благоприятном исходе. Две другие девочки, которые находятся в реанимации, они в тяжелом состоянии, но стабильные. Здесь, скорее всего, будет благоприятный исход», – рассказала Алия Насибуллина.

«Дешевый алкоголь качественным быть не может»

В последнее время случаи массового отравления нелегальным алкоголем в России участились. Одна из громких историй произошла в Оренбургской области, где от отравления суррогатным алкоголем скончались 35 человек.

О возможных причинах случившегося агентству рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«В России нет алкоголя для бедных и малоимущих. Студенты относятся к таковым с учетом их зарплаты. Поэтому люди, которые зарабатывают в России от 12 до 18 тысяч рублей, покупают только нелегальную продукцию», –поделился мнением эксперт.

Нелегальный алкоголь и дальше будет пользоваться спросом и продаваться Фото: 16.мвд.рф

По мнению Дробиза, избежать случаев отравления можно либо увеличив студентам и малообеспеченным зарплаты до 25 тысяч рублей, либо запустив в производство бюджетный алкоголь.

«Вся Европа пьет вина в пределах трех евро. Это нормальные обычные дешевые виноградные вина. Если бы у нас по 25 рублей продавалась бутылка вина виноградного, никто бы не пил эту дрянь», – прокомментировал Вадим Дробиз.

Директор ЦИФРРА уверен, что контролировать ситуацию с нелегальным алкоголем бесполезно. По его словам, во всех массовых отравлениях в последние годы в России умирают обычные трудоспособные граждане, не страдающие алкоголизмом.

Вадим Дробиз считает, что нелегальный алкоголь и дальше будет пользоваться спросом и продаваться, несмотря на то что люди наслышаны о громких новостях о массовых отравлениях контрафактным спиртным.

«До 2010 года вся нелегальная продукция производилась на отличных нелегальных заводах и продавалась в легальной рознице. За последние десять лет производство ушло в подполье нелегально-суррогатной продукции, в кустарные условия, а продажа из легальной розницы ушла в нелегальную», – сообщил эксперт.