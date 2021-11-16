После отравления студентов метанолом в Казани возбудили уголовное дело

После того, как 12 молодых людей отравились метанолом в поселке Салмачи под Казанью, возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья покупателей».

По предварительным данным, студенты купили алкоголь у неустановленного продавца. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследование уголовного дела, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об отравлении 11 молодых людей метанолом во время празднования дня рождения в арендованном коттедже в поселке Салмачи под Казанью. Позже в больницу обратился двенадцатый отравившийся студент.

Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести в отделении. Десять человек из всех пострадавших уроженцы Башкирии, двое – жители Казани.

Полицейские выясняют, кто продал алкоголь отравившимся метанолом студентам.