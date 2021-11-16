В больницу Казани обратился двенадцатый студент, отравившийся метанолом

Как стало известно агентству, накануне вечером компания студентов отмечала день рождения одного из них в арендованном коттедже в Салмачах.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ» алкоголь приобрели в пятилитровом баллоне.

В Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 обратился еще один студент, с симптомами отравления метиловым спиртом.

Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердила главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ Алия Насибуллина.

В настоящее время в больнице находятся двенадцать человек – пять девушек и семь молодых людей.

«Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести в отделении. Десять человек из всех пострадавших уроженцы Башкирии, двое – жители Казани», – рассказала агентству Алия Насибуллина.

Медики не исключают поступления и других отравившихся из этой компании. Известно, что одна из девушек сегодня улетела в Москву, о ее состоянии пока ничего неизвестно.