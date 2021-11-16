В Казани с отравлением метанолом госпитализированы 11 молодых людей

Одиннадцать человек – один за другим – поступили в казанскую больницу с отравлением метиловым спиртом.

Как стало известно агентству, среди пострадавших есть жители Башкирии, которые учатся в казанских вузах.

По данным источника ИА «Татар-информ», молодые люди выпивали большой компанией. Алкоголь купили в пятилитровом баллоне.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, информацию об отравлении агентству подтвердили.

«11 человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Не исключено, что оставшиеся участники застолья тоже в ближайшее время обратятся к медикам.

Все пострадавшие, по данным агентства, 1999-го и 2000-го годов рождения.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство начало проверку информации об отравлении студентов в Казани. Этим занимается столичная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.