Эксперт об отравлении метанолом в Казани: дешевый алкоголь не может быть качественным

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ», в чем может быть причина массового отравления студентов метанолом в Казани и какой можно придумать выход из ситуации с участившимися случаями отравления нелегальным алкоголем в стране.

«В России нет алкоголя для бедных и малоимущих. Студенты относятся к таковым с учетом их зарплаты. Поэтому люди, которые зарабатывают в России от 12 до 18 тысяч рублей, покупают только нелегальную продукцию», – поделился эксперт.

В последнее время участились случаи массового отравления нелегальным алкоголем в России. Например, одна из таких громких историй произошла в Оренбургской области, где, по данным «ТАСС», от отравления контрафактным спиртным погибли 32 человека.

По словам Дробиза, избежать случаев отравления можно двумя способами: либо увеличить студентам и малоимущим зарплаты до 25 тысяч рублей, либо создать бюджетный алкоголь.

«Вся Европа пьет вина в пределах трех евро. Это нормальные обычные дешевые виноградные вина. Если бы у нас по 25 рублей продавалась бутылка вина виноградного, никто бы не пил эту дрянь [имеется в виду нелегальный алкоголь]», – прокомментировал Вадим Дробиз.

Директор ЦИФРРА сообщил, что контролировать ситуацию с нелегальным алкоголем бесполезно. По его словам, во всех массовых отравлениях последних годов в России погибают обычные работающие граждане, не страдающие алкоголизмом.

Вадим Дробиз считает, что нелегальный алкоголь и дальше будет пользоваться спросом и продаваться, несмотря на то, что люди наслышаны о громких новостях о массовых отравлениях контрафактным спиртным.

«До 2010 года вся нелегальная продукция производилась на отличных нелегальных заводах и продавалась в легальной рознице. За последние десять лет производство ушло в подполье нелегально-суррогатной продукции, в кустарные условия, а продажа из легальной розницы ушла в нелегальную», – сообщил эксперт.