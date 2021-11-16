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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2021  16:57

К медикам обратилась тринадцатая пострадавшая от отравления метанолом в Казани

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В Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 обратилась еще одна – тринадцатая пострадавшая от отравления метиловым спиртом. 

Как стало известно агентству, это 18-летняя девушка, которая приехала в Казань из Башкирии. 

«Состояние девушки оценивается, как средней степени тяжести», – рассказала агентству главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ Алия Насибуллина.

В настоящее время в больнице находятся шесть девушек и семь молодых людей из одной и той же компании, которая накануне отмечала день рождения в арендованном коттедже в Салмачах. Одиннадцать из пострадавших – уроженцы Башкирии, двое казанцев.

Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, все остальные – в средней степени тяжести. Врачи борются за их жизни. Одна из девушек, которая накануне была в той же компании, по данным агентства, улетела в Москву, о ее состоянии пока нет никакой информации.

В настоящее время полицейские ищут того, кто продал студентам суррогат. Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья покупателей. Расследование дела находится на контроле прокуратуры РТ. 

 

 

 

#отравление алкоголем
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