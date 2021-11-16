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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2021  16:10
Павел Климчак

Полицейские выясняют, кто продал алкоголь отравившимся метанолом студентам в Салмачах

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Инцидент произошел накануне в поселке Салмачи под Казанью. В одном из частных домов компания молодых людей выпивала алкоголь. В данный момент сотрудники отдела полиции «Сафиуллина» выясняют, кто продал поддельный алкоголь отравившимся студентам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани с отравлением метанолом госпитализированы 11 молодых людей. Чуть позже в больницу обратился двенадцатый отравившийся студент.

Как удалось выяснить агентству, трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести в отделении. Десять человек из всех пострадавших уроженцы Башкирии, двое – жители Казани.

#отравление #метанол
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