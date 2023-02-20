Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Бахмут «любой ценой»

Вооруженные силы Украины не собираются защищать Бахмут (украинское название города Артемовска в Донбассе) любой ценой и до последнего солдата, потому что это не слишком большой населенный пункт. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Да, это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие в опустошенном <…> Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и не ценой гибели всех [солдат гарнизона]. Мы будем сражаться [там], пока это разумно. Русские потом хотят идти дальше — до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявил Президент Украины, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время Зеленский скептически отозвался о надеждах Президента Франции Эмманюэля Макрона в дальнейшем возобновить диалог с Россией.

«Это будет бесполезный диалог, Макрон на самом деле тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России. Если они решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело — сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения», — констатировал политик.

Бои в окрестностях Артемовска идут с мая прошлого года, с июля они приняли ужесточенный характер. Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал Президента Украины не выводить войска из города и сопротивляться до конца. По оценке Пригожина, окружение Артемовска возможно только в марте или апреле.

Сам Зеленский ранее заверял, что «сдавать Бахмут никто не будет». Однако недавно вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала мирных жителей к немедленной эвакуации из города. Последим успехом российских сил в окрестностях Артемовска было взятие села Парасковиевка к северу от него.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.