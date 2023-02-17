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«Вагнер» взял под контроль село Парасковиевка в районе Артемовска
Под контроль ЧВК «Вагнер» перешел населенный пункт Парасковиевка в Донецкой народной республике. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!», – приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.
Село Парасковиевка находится в семи километрах от Артемовска и в двух километрах от поселка Красная Гора, о взятии которого наемниками «Вагнера» Пригожин заявлял 12 февраля, а позже это подтвердили и в Минобороны РФ.
14 февраля сообщалось, что «вагнеровцы» смогли взять в кольцо украинский гарнизон в Парасковиевке. Один из бойцов, объясняя важность взятия села, заявлял, что оно представляет ценность с военной точки зрения как пункт снабжения украинской стороны.
Напомним, накануне также стало известно, что под контроль российских военных перешли все высоты в окрестностях Артемовска. Полное окружение города Пригожин спрогнозировал на март-апрель этого года.
Ожесточенные бои в окрестностях Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, идут с июля прошлого года. По словам Пригожина, Вооруженные силы Украины вынуждены стягивать в город крупные резервы для его удержания.
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