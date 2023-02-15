Пригожин: Окружение Артемовска возможно в марте или апреле

Российским войскам, возможно, удастся окружить город Артемовск (украинское название — Бахмут) в марте или апреле этого года, но на сроки могут повлиять поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом заявил журналистам основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти „Леопарды“ (основные боевые танки немецкого производства Leopard 2 — прим. Т-и), сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», — поделился своим пониманием перспектив развития боевых действий Пригожин.

При этом ранее основатель группы «Вагнер» заметил, что операция российских войск в Артемовске необходима, так как она парализует украинскую армию. По его оценке, город удерживают от 40 до 50 тыс. украинских военных.

Ожесточенные бои в окрестностях Артемовска идут с июля прошлого года. Недавно Евгений Пригожин призвал Президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из города и сопротивляться до конца. Сам украинский лидер заверял, что «сдавать Бахмут никто не будет».