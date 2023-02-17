Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Бахмута немедленно эвакуироваться

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала мирных жителей Бахмута (украинское название города Артемовск) к немедленной эвакуации.

«Обращаюсь к гражданским, которые находятся в Бахмуте: если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — написала политик в своем Telegram-канале.

По оценке Верещук, из 71 тыс. человек, проживавших в Артемовске до начала широкомасштабных боевых действий, в городе остаются около 6 тыс. человек. При этом только за последние сутки там погибли пять гражданских лиц и девять были ранены.

Украинский вице-премьер заметила, что остающиеся в городе подвергают опасности «своих близких», которые остаются вместе с ними, и создают «дополнительные проблемы и риски» для пытающихся помогать им военных, полицейских и волонтеров.

Кроме того, Верещук констатировала, что остающиеся в Артемовске гражданские мешают «нормально работать в городе <…> силам обороны и безопасности», так как военные вынуждены учитывать их безопасность.

Бои в окрестностях Артемовска идут с мая прошлого года, с июля они приняли ужесточенный характер. Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал Президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из города и сопротивляться до конца. По оценке Пригожина, окружение Артемовска возможно только в марте или апреле. При этом сам украинский лидер заверял, что «сдавать Бахмут никто не будет».