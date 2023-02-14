NYT: Ограничение въезда в Бахмут может говорить о подготовке ВСУ к отступлению

Накануне украинские военные запретили гуманитарным работникам и гражданским лицам въезд в Бахмут (Артемовск), сославшись на ужесточение обстрелов. Это может свидетельствовать о подготовке Вооруженных сил Украины к отступлению из города, пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что подобное ограничение также может означать, что бои ведутся в той части города, которая ранее считалась относительно безопасной. Речь идет в том числе о кварталах на западном берегу реки Бахмутки.

При этом украинские военные заявляют, что по-прежнему удерживают Артемовск, хотя единственная оставшаяся крупная дорога, которую они могут использовать для переброски войск, доставки припасов и эвакуации раненых, теперь находится под огнем.

«Бахмут является ключевым пунктом атаки противника, и поэтому ситуация критическая», — признал вчера пресс-секретарь Восточного военного командования Украины полковник Сергей Череватый.

По оценке NYT, ситуацию для украинских военных усугубляет потеря поселка Красная Гора к северу от Артемовска, о взятии которого еще 12 февраля заявили в частной военной компании «Вагнер».