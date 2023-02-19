Макрон заявил, что Франция никогда не поддержит идею «разгрома» России

Франция выступает за победу Украины в конфликте с РФ, но против того, чтобы Россия оказалась «разгромлена». Об этом в интервью французским СМИ заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет газета Le Figaro.

«Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию», — заметил французский лидер.

Вместе с тем Макрон пояснил, что, в отличие от ряда политиков, не хочет, чтобы «Россия была полностью разгромлена», а на ее территории начались боевые действия. «Такие наблюдатели хотят прежде всего сокрушить Россию. Это никогда не было позицией Франции — и никогда не будет», — подчеркнул он.

Издание отмечает, что под желающими «разгрома» РФ Макрон подразумевает лидеров стран Восточной Европы, которые резко критиковали его за призыв «не унижать Россию», прозвучавший летом прошлого года.

При этом Президент Франции убежден, что Украина сейчас должна организовать «военное наступление», которое ухудшит положение России и вынудит ее вернуться к переговорам. Впрочем, по его мнению, «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».

Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что странам Запада будет необходимо выстроить диалог с Россией, но пока время для него еще не наступило.