Зеленский заявил, что «сдавать Бахмут никто не будет»

Вооруженные силы Украины не собираются оставлять удерживаемый ими город Бахмут (украинское название Артемовска). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — подчеркнул Зеленский на пресс-конференции по итогам прошедшего в Киеве саммита «Украина — Европейский Союз» (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

При этом политик уверен, что у ВСУ есть шанс не допустить наступления российских войск на востоке Украины до получения новых партий оружия от стран Запада.

Накануне агентство Bloomberg написало, что американские и европейские официальные лица допускают — украинские силы могут оказаться вынуждены уйти из Артемовска. Впрочем, западные чиновники уверены, что гипотетическое отступление не окажет серьезного влияния на ход боевых действий.

Позднее советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк признал, что Украина платит «высочайшую цену» за удержание Артемовска. Ожесточенные бои в окрестностях города идут с июля прошлого года.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.