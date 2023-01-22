Zeit: Позиция Шольца по поставкам танков Украине вызвала скандал в Бундестаге

Неготовность канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства Украине вызвала разнонаправленную реакцию в Бундестаге. Об этом пишет газета Zeit.

В частности, председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила телеканалу Tagesschau24, что главе Правительства следует определиться по вопросу поставок танков и публично обосновать свою позицию.

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — подчеркнула представляющая Свободную демократическую партию Германии политик, обращаясь к канцлеру. Она также выразила надежду, что новый министр обороны Борис Писториус будет способствовать решению проблемы с передачей танков.

В свою очередь председатель фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в ответ заметил, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.

Кроме того, однопартиец Шольца предположил, что Штрак-Циммерман и другие политики с похожими взглядами подталкивают Германию к участию в военном конфликте. Эти его слова вызвали дальнейшую полемику.