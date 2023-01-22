Zeit: Позиция Шольца по поставкам танков Украине вызвала скандал в Бундестаге
Неготовность канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства Украине вызвала разнонаправленную реакцию в Бундестаге. Об этом пишет газета Zeit.
В частности, председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила телеканалу Tagesschau24, что главе Правительства следует определиться по вопросу поставок танков и публично обосновать свою позицию.
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — подчеркнула представляющая Свободную демократическую партию Германии политик, обращаясь к канцлеру. Она также выразила надежду, что новый министр обороны Борис Писториус будет способствовать решению проблемы с передачей танков.
В свою очередь председатель фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в ответ заметил, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
Кроме того, однопартиец Шольца предположил, что Штрак-Циммерман и другие политики с похожими взглядами подталкивают Германию к участию в военном конфликте. Эти его слова вызвали дальнейшую полемику.
По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении (впрочем, многие из этих машин находятся в плачевном состоянии). По данным журнала Der Spiegel, сама Германия готова передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений.