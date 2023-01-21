Латвия, Литва и Эстония призвали ФРГ передать Украине танки Leopard

Страны Балтии обратились к Германии с призывом поставить Украине танки Leopard. Об этом в соцсетях заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призвали Германию сейчас направить Украине танки Leopard», — приводит его слова ТАСС.

По мнению министра, поставки необходимо осуществить немедленно, так как это поможет «Украине и скорее восстановить мир в Европе». В этом вопросе, добавил Ландсбергис, на ФРГ лежит особая ответственность.

Ранее в ФРГ отказались поставлять на Украину танки до тех пор, пока так же не поступят и США. Кроме того, глава концерна Rheinmetall заметил, что даже если такое решение будет принято, техника поступит на Украину лишь через год.