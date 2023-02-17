«На деле покажи!»: Минниханов отчитал глав за промпарки и указал на резервы в экономике

Мидхат Шагиахметов начал с очевидного: в прошлом году вся Россия, и Татарстан в частности, непредвиденно столкнулись с санкциями

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ВРП Татарстана по итогам 2022 года превысил 3,8 трлн рублей

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов начал с очевидного: в прошлом году вся Россия, и Татарстан в частности, непредвиденно столкнулись с санкциями. Они, в частности, нанесли удар по внешнеторговой деятельности, вызвали транспортную блокаду, ограничили импорт технологий, блокировку доступа российских компаний и банков к глобальной финансовой системе.

В этих жестких условиях, «приправленных» волатильными ценами на нефть и высокой ставкой ЦБ, Татарстану пришлось перестраивать логистические цепочки, искать альтернативыне рынки сбыта, новых партнеров, и, конечно, всерьез взяться за импортозамещение.

Источник: Минэкономики РТ

Несмотря на все сложности, которые меньше года назад казались непреодолимыми, год для республики завершился на мажорной ноте. Валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам 2022 года превысил 3,8 трлн рублей – это на 6% больше, чем в 2021 году в сопоставимых ценах.

Промышленное производство, как сообщал «Татар-информ», выросло на 6,6%, что сильно выделило Татарстан на общероссийском фоне. Сокращение оборотов в торговле министр объяснил снижением продаж непродовольственных товаров, в частности – автотранспорта. С 11,4 тыс. в январе до 7,5 тыс. в декабре прошлого года сократилось в республике и число безработных.

Источник: Минэкономики РТ

Во многом такие результаты стали возможны и благодаря деятельности Оперштаба, который возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов. В прошлом году этому координационному органу пришлось заниматься обеспечением населения основными социально-значимыми товарами, сохранением занятости населения, бесперебойной работой системообразующих организаций, адаптацией предпринимателей к новым условиям и стимулированием инвестиционной активности.

Эти задачи, подчеркнул Мидхат Шагиахметов, остаются актуальными и в 2023 году. Главная цель выглядит крайне амбициозной – довести объема ВРП до 4 трлн рублей. Добиться этого, в том числе, планируется за счет сохранения темпов развития малого и среднего предпринимательства (МСП), сбалансированного развития муниципальных образований, а также продолжения эффективной реализации национальных проектов и государственных программ. Другими словами, речь снова идет как о максимальном использовании внутренних ресурсов, так и о максимальном же расширении внешних инструментов для обеспечения экономического роста.

Источник: Минэкономики РТ

Импорт упал на 40%, экспорт вырос на треть

По оценкам Минэкономики РТ, импорт за прошлый год составил 227 млрд рублей, это меньше показателей 2021 года на 20% в физическом объеме и на 39% – в стоимостном выражении. «Просели» закупки комплектующих для транспортных средств, катализаторов и присадок, жидкостных насосов, электрогенераторов, запорной арматуры, подшипников и двигателей. Все это порождает риски выхода из строя импортного оборудования из-за отсутствия запчастей и сервисного обслуживания. По словам Шагиахметова, необходима «переориентация на нейтральные страны, замещение импортной продукции отечественными аналогами и организация производства замещаемой продукции».

Источник: Минэкономики РТ

Министр напомнил, что в Татарстане в прошлом году на базе Республиканского маркетингового центра (РМЦ) была создана уникальная для России площадка, где сейчас собрано 159 тыс. предложений – какую продукцию взамен импортной могут предложить отечественные предприятия. Постоянно обновляется список ниш для замещения. Но, посетовал Шагиахметов, пока эту площадку заказчики и поставщики в республике используют не слишком активно. Также в Минэкономики РТ считают, что нужно усиливать кооперационные связи между крупными предприятиями и резидентами многочисленных промышленных парков, созданных в районах Татарстана. Для этого планируется проведение «дней поставщиков».

По мнению Алексея Херсонцева, важный резерв для бесперебойной работы предприятий – это повышение их эффективности, производительности труда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть и огромный набор различных механизмов поддержки предприятий, в том числе и федерального уровня, которые нужно продолжать максимально использовать, отметил министр. Подробнее о них рассказали другие спикеры, в том числе замминистра Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев, выступавший по видеосвязи. По его мнению, важный резерв для бесперебойной работы предприятий – это повышение их эффективности, производительности труда.

Источник: Минэкономики РТ

Несмотря на то, что экспорт из Татарстана, по оценкам Шагиахметова, за прошлый год вырос почти на треть – до 15,6 млрд долларов, в министерстве уверены, что усиливать потенциал внешней торговли необходимо и далее. Так как логистические потоки стремительно меняются, что приводит к росту затрат, министр напомнил про стартовавший в прошлом году проект с транспортной группой FESCO. Она организовала регулярные контейнерные поезда в Казань из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – через порт Владивостока, а из стран Ближнего Востока – через порт Новороссийска. Шагиахметов считает, что нужно максимально использовать и новые логистические маршруты, разработанные совместно с филиалами РЖД, работающими на территории Татарстана.

Источник: Минэкономики РТ

«В современных условиях непросто находить инвесторов, но нужно над этим работать»

С инвестициями в 2022 году в Татарстане тоже все сложилось позитивно. Оценка, озвученная еще на коллегии АИР РТ, прозвучала и сегодня – рост на 5,5%, до 850 млрд рублей (с учетом бюджетных средств). На 2023 год поставлена амбициозная цель – нарастить инвестиции на 10,7%, правда, почему-то к показателям 2020 года, когда бушевала пандемия.

Источник: Минэкономики РТ

Инструменты стимулирования инвестиционной активности еще в декабре обсуждались на совещании в Кабмине, все они прописаны в национальном инвестиционом стандарте. И в основном сконцентрированы в сфере регулирования. Так, сроки выдачи разрешений на строительство в 2023 году планируется сократить с 72 до 43,7 дня, период получения в аренду земельных участков – с 80 до 26 дней, а сроки подключения к сетям газоснабжения и водоснабжения – со 114 до 66 дней. Нетрудно догадаться, что достижение этих показателей, влияющих на оценку бизнес-климата, зависит не столько от республиканских ведомств, сколько от районных глав, а также от ресурсоснабжающих организаций.

Напомнил Шагиахметов и о снижении в прошлом году количества проверок (в 11 раз), и о том, что в Татарстане были переведены в «цифру» все 319 государственных и муниципальных услуг. Однако в пяти районах уже зафиксировали нарушения сроков их предоставления – в Муслюмовском, Менделеевском, Алькеевском, Бугульминском и Нурлатском. «Ответственных лиц надо наказать», – прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: Минэкономики РТ

Также притоку инвестиции поможет механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Подписано уже три таких документа, на очереди еще один. Вложения на территории Татарстана может простимулировать строительство инфраструктуры для индустриальных парков, о чем недавно говорил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, а также использование ресурсов федеральных институтов развития, от ВЭБа до Фонда развития промышленности.

Резерв, конечно же, и в развитии «преференциальных территорий» – пяти расположенных в Татарстане ТОСЭР, двух особых зон и технопарков. И если ОЭЗ «Алабуга» продолжает занимать лидирующее положение в России, то в ряде ТОСЭР не наблюдается никакого развития. Так, на площадку в Нижнекамске в прошлом году не зашло ни одного нового резидента. «Надо внимательно смотреть. Конечно, в современных условиях непросто находить инвесторов, но нужно над этим работать», – заявил Рустам Минниханов. «В зоне критики», по его словам, также ТОСЭР «Чистополь», где за последние годы «всего два резидента появилось»: «Район не очень красиво выглядит в этих вопросах».

Источник: Минэкономики РТ

Минэк прогнозирует рост самозанятых в 3,5 раза к концу года

В зоне ответственности Минэка и развитие малого и среднего предпринимательства. Уже сейчас этот сектор занимает 25% в экономике, а его доля в налоговых поступлениях составляет 12%. Предприниматели обеспечивают занятость почти 40% от общей численности работающих. За прошлый год, несмотря на все пертурбации, число субъектов МСП в Татарстане выросло на 3%, до более 165 тыс., еще больше – на 38%, стало в республике самозанятых, которых насчитывается более 234 тыс. Правда, Мидхат Шагиахметов специально подчеркнул, что налоговым органам необходимо пресекать практику перевода в такой статус наемных работников, что, видимо, практикуется достаточно широко.

В то же время в ряде районов, в том числе в Новошешминском, который стабильно входит в топ-10 по уровню развития в республике, число МСП за прошлый год сократилось. Этот сектор также сталкивается со сложностями в поставках сырья, ростом издержек, в том числе на логистику, сокращением числа заказов и клиентов. Тем не менее, на 2023 год поставлена задача довести число МСП в целом по республике до 170 тыс., а число занятых – до 810 тыс.

Источник: Минэкономики РТ

Для этого планируется и дальше наращивать объемы поддержки. По итогам прошлого года они тоже выросли на 6%, до более чем 83 млрд рублей.

Но магистральным направлением для роста МСП было названо развитие муниципальных промышленных парков, заполняемость которых в текущем году – и это цель, озвученная Шагиахметовым – необходимо довести минимум до 70%.

При этом в 7 парках – всего по одному резиденту – в Аксубаевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Лениногорском и Рыбно-Слободском районах. Низкая заполняемость парков выявлена в Актанышском (28%), Буинском (39%), Новошешминском (3%) и Мамадышском (32%) районах. А в шести районах (Черемшанский, Нурлатский, Муслюмовский, Камско-Устьинский, Балтасинский и Апастовский) таких площадок вообще не создано. По оценке Минэкономики РТ, по числу МСП в пересчете на тысячу населения эти территории пребывают в числе отстающих. То есть связь прямая.

Источник: Минэкономики РТ

Кроме того, Мидхат Шагиахметов напомнил о возможностях электронных торговых площадок, которыми управляет РМЦ – в прошлом году выручка резидентов, как сообщал «Татар-информ», превысила 190 млрд рублей. Задача на этот год – нарастить обороты до 210 млрд рублей. Резерв для роста очевиден – пока еще не все районы активно пользуются доступным и простым ресурсом. Среди отстающих – Кайбицкий, Камско-Устьинский, Аксубаевский, Новошешминский и Менделеевский районы. Главам всех муниципалитетов министр рекомендовал не только активно вовлекать предпринимателей на площадки РМЦ, но и обеспечивать закупки. Число резидентов массовых маркетплейсов также планируется увеличить с 45 тыс. до 55 тыс.

Министр считает, что МСП может внести существенных вклад и в рост экспорта. Сейчас менее 1% предпринимателей экспортируют свою продукцию. «Главам районов, отраслевым министерствам, представительствам Татарстана в зарубежных странах, дирекциям ОЭЗ “Алабуга” и “Иннополис” необходимо выявлять субъекты МСП, производящих продукцию с высоким экспортным потенциалом и обеспечить максимальное вовлечение такого бизнеса в меры поддержки, предоставляемые Центром поддержки экспорта для увеличения числа экспортно-ориентированных субъектов МСП», – заявил Шагиахметов.

Максим Топилин: «В конце февраля и начале марта год назад мы и предположить не смогли бы, что справимся со всеми проблемами, которые стали тогда возникать и расширяться, настолько эффективно и так быстро» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Резервы для роста – в «мерах регулирования, контроля, надзора»

По словам председателя комитета Госдумы по экономической политике, депутата от Татарстана Максима Топилина, «год, который мы вместе эффективно отработали, был самым необычным и в нашей жизни, и в жизни страны».

«В конце февраля и начале марта год назад мы и предположить не смогли бы, что справимся со всеми проблемами, которые стали тогда возникать и расширяться, настолько эффективно и так быстро. Это получилось только благодаря слаженной работе, взаимодействию всех ведомств, предприятий и муниципалитетов, зачастую работе в ручном режиме», – отметил он.

Депутат подчеркнул, что именно поэтому удалось оперативно среагировать на вызовы, которые возникали каждый день, и получить неплохие показатели в отраслях и налоговых поступлениях. Тополин призвал не расслабляться.

Источник: Минэкономики РТ

«На данном этапе важно еще глубже и внимательнее смотреть за процессами, что происходят на каждом предприятии и в каждой организации. И не для того, чтобы все там импортозаместить, а чтобы начать завоевывать новые рынки и расширять производство. Только с таким настроем мы сможем достигать результатов. Нужно в этом году обеспечить еще большие темпы роста, наполняемость бюджета. Уверен, это получится, так как сейчас открылись серьезные возможности для наших предприятий, столько направлений они могут осваивать», – полагает Топилин.

Он заметил, что все меры господдержки уже приняты, поэтому в 2023 году не стоит ожидать дальнейшего расширения спектра всевозможных «гарантий, кредитов, льгот, субсидий, пониженных ставок, мер по стимулированию и импорта, и экспорта». Нужно эффективно пользоваться тем, что уже создано. Резервы для роста экономики, уверен Топилин, остались в «мерах регулирования, контроля, надзора». Поэтому он предложил коллегам подготовить совместные предложения по дальнейшему законодательному «снятию барьеров развития». В том числе, возможно, разработать новые экспериментальные режимы, пилотной площадкой в которых, по традиции сможет стать Татарстан. «Я уверен, что этот год будет лучше, продуктивнее, эффективнее. Мы все уже понимаем и все знаем, никаких иллюзий не осталось, поэтому двигаться только вперед должны», – резюмировал Топилин.

Рустам Минниханов, выйдя к трибуне в финале заседания, предложил сначала поблагодарить аплодисментами Президента России Владимира Путина и Правительство РФ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Санкции никогда не кончатся, нам надо свою науку развивать »

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выйдя к трибуне в финале заседания, предложил сначала поблагодарить аплодисментами Президента России Владимира Путина и Правительство РФ за своевременно принятые меры поддержки экономики страны и регионов. «Экономика Татарстана оказалась устойчивой к внешними вызовам, но все наши показатели ВРП, промышленного производства, инвестиций – эти результаты достигнуты благодаря мерам федеральной поддержки», – скзал он.

«Низкой поклон» и «слова благодарности» Минниханов также высказал в адрес всех товаропроизводителей Татарстана, которые, несмотря на санкции и давление, сохранили производства, рабочие места, нашли новые формы поставок и логистических цепочек, и в целом обеспечили стабильность. Волну аплодисментов Раис Татарстана вызвал в зале, напомнив, что многие представители МСП стали участниками специальной военной операции. «Их надо поддержать, сохранить бизнесы ребят к их возвращению», – поставил задачу Минниханов. И добавил, что многие предприниматели оказывают серьезную поддержку воинам. «Примеры есть, давайте поаплодируем и малому, и крупному бизнесу, всем предприятиям, за поддержку участников СВО», – призвал руководитель республики.

Источник: Минэкономики РТ

Среди основных задач в сфере экономики на 2023 год Минниханов выделил возможное снижение объемов нефтедобычи и грядущие изменения в налогообложении этой кормящей Татарстан отрасли. «У нас будут выпадать большие суммы, надо проанализировать, как это отразится и как мы сможем сохранить стабильность», – заявил Раис республики. Приоритетом он также назвал выполнение гособоронзаказа, «тут все должно быть на максимальном контроле».

Серьезное направление – логистика: «Надо наладить новые цепочки». Также необходимо работать над привлечением инвестиций, «без которых развитие экономики не возможно». «Инвестиции – это источник повышения доходов бюджетов и качества жизни наших граждан», – подчеркнул Минниханов.

А задачу в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет невозможно решить без максимальной опоры на науку. В то же время, посетовал Минниханов, «импорт технологий в Татарстан в шесть раз превышает наш экспорт», в то время как в республике – одна из лучших научно-технических баз в стране. Но вузы, к сожалению, в последние годы «сползли на нижние позиции», а количество новых патентов за 10-летие сократилось на 17%. В очередной раз Раис Татарстана потребовал скорректировать программы НИОКР для получения конкретных результатов. «Санкции никогда не кончатся, пока мы не будем самодостаточны, нам надо свою науку развивать», – заявил он.

Источник: Минэкономики РТ

«Теоретически вы молодцы, форумы проводите, а реального результата пока не видно»

Большое внимание Минниханов уделил и МСП, посетовав, что только 7% предпринимателей занимаются производством: «Я не против торговли, но надо обратить на это внимание».

Выход – все то же развитие промышленных парков в районах. «В семи муниципалитетах в парках по одному резиденту, где-то больше, но заполняемость все равно низкая. Это что значит? Не занимаетесь! – обратился он к главам районов. – Вы же сами заявки писали, а мы деньги выделяли. Где результаты? Это зона ответственности глав, Агентства инвестиционного развития, Инвестфонда и Минэкономики».

Минниханов поднял главу Инвестиционно-венчурного фонда Айнура Айдельдинова. «Айнур, сөйләдеӊ-сөйләдеӊ, сөйләгәнеӊне эшләп күрсәт (Айнур, говорил-говорил, то что говорил – на деле покажи – перевод с татарского), – сказал он.

«Агентство инвестиционного развития, Талия (Минуллина – прим. Т-и), давайте немножко этой темой занимайтесь, а то теоретически вы молодцы, форумы проводите, а реального результата пока не видно», – заявил Раис Татарстана.

Большое внимание Минниханов уделил и МСП, посетовав, что только 7% предпринимателей занимаются производством Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он уже не первый раз упрекает ведомства Минуллиной и Айдельдинова за работу с промпарками. На неэффективность этой работы он указал еще осенью, обращаясь к парламенту Татарстана с посланием. Вместе с тем, по мнению руководителя республики, повышать качество жизни в каждом районе невозможно без создания новых рабочих мест и развития МСП.

Также Раис Татарстана отметил рост налоговой задолженности – на 1 января она превысила 15 млрд рублей. «Это большие цифры, это все у вас – Минстрой, Минпром, Минтранс, ваши предприятия нарастили задолженность – это ненормально. А что значит задолженность? Это кандидаты на банкротство, потеря рабочих мест и средств бюджета», – предупредил он.

«Важно сохранить устойчивость экономики, эффективность бюджетных расходов. И двигаться вперед – запускать новые проекты, расширять производства. Необходимо и дальше обеспечивать бесперебойную работу всех предприятий, сохранить рабочие места, уровень оплаты труда. Добиться 4 трлн рублей ВРП – это будет зависеть от экономической ситуации, но мы должны этого достигнуть. В центре внимания должны находиться все хозяйствующие субъекты – от самозанятых и малых форм до, конечно, крупных предприятий. Задача всех ветвей власти – максимальное содействие бизнесу, нужно вникать во все вопросы каждого производителя», – перечислил направления Минниханов.

«Но в целом хочу поблагодарить и министерство, и товаропроизводителей. Все, что создано в Татарстане – ничего бы не было, если бы не было реального сектора, все это благодаря ресурсам, которые заработаны на нашей территории. Хороших результатов ждем и на этот год», – резюмировал Раис Татарстана.