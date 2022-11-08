Мячики, икра и станки: какие ниши нашел Геллер для инвесторов в Татарстане?

Республиканский маркетинговый центр на основе данных закупок выявил в Татарстане 409 потенциальных ниш для инвестирования. Не все они подойдут для организации именно производства, но такой цели и не стоит: важнее теснее связать местных покупателей и местных же поставщиков.

На основе данных тендеров в Татарстане выявили, какой продукции не хватает местным компаниям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Баяны, подгузники и икра кабачковая

Республиканский маркетинговый центр Татарстана (РМЦ), оператором которого является Агентство по государственному заказу РТ (АГЗ РТ, подконтрольно Минэкономики Татарстана), предлагает 409 потенциальных ниш для инвестирования на территории республики. Именно этой продукции не хватает татарстанским компаниям, судя по тендерам.

Список способен произвести неизгладимое впечатление на неподготовленного читателя, так как содержит, на первый взгляд, совершенно удивительные позиции. Например, флейты и баяны, подгузники и детские горшки, бахилы и шприцы, унитазы и эмалированные ванны, теннисные мячики и боксерские перчатки, спасательные круги и рамы для картин. Есть в нем даже флаги, медицинские халаты, икра кабачковая (хотя бы не заморская!) и доска палубная, а также, как ни удивительно, – тюбетейки.

«Серьезного» оборудования в списке тоже хватает – например, в нем можно найти кислородные концентраторы, радиаторы отопления, электродвигатели, станки и кондиционеры.

Среди потенциальных покупателей указаны главным образом «юридические и физические лица», но включены в таблицу и «персональные» потребности промышленных, химических, строительных и предприятий других отраслей. Например, «Татспиртпрому» нужны гофролотки, стеклянные бутылки и концентрат из жженого солода, а МВД Татарстана – переносные взрывозащищенные радиостанции и наборы реагентов для выявления ДНК. Для «Казэнерго» у местных поставщиков отсутствуют аккумуляторы и отопительные котлы. Для «Татавтодора» – предложения по дорожно-строительной технике и асфальтобетонной смеси, а для «Таттелекома» – по видеокамерам, волоконно-оптическим кабелям, перфораторам и беспроводным маршрутизаторам.

В списке можно найти кислородные концентраторы, радиаторы отопления и электродвигатели Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Машине все равно, рама для картин или томограф»

Список обновляется ежемесячно и формируется автоматически. Как объяснил «Татар-информу» гендиректор АГЗ РТ Яков Геллер, есть два рынка — домохозяйств и коммерческих закупок.

К первому можно отнести все маркетплейсы, от Wildberries и KazanExpress до Ozon, там огромные обороты и большое число поставщиков. Но мы работаем с рынком коммерческих закупок, а также тех, что проводят бюджетные организации, которые по закону обязаны все свои закупки проводить через торги, – сказал он.

Закупочный модуль РМЦ – это по сути Общероссийская система электронной торговли (ОСЭТ), с общим доменным именем Zakazrf.ru. В числе прочего модуль включает федеральную электронную торговую площадку для проведения бюджетных закупок по ФЗ-44, площадку для коммерческих торгов по ФЗ-223, а также агрегатор «Биржевая площадка» bp.Zakazrf.ru.

В этом общем потоке закупок АГЗ РТ «отлавливает» то, что нужно именно Татарстану.

Мы определяем, какие товары потребители из нашей республики закупают наиболее часто, но при этом спрос на них не удовлетворяют местные поставщики. По некоторым позициям предложения в процедурах закупок полностью отсутствуют, по некоторым их недостаточно для покрытия потребностей и создания конкурентной среды. То есть мы знаем, что покупаем, и знаем, что предлагаем. Разница между двумя этими базами знаний и есть потенциальные предполагаемые ниши для инвестирования, – говорит Геллер.

Яков Геллер: «Мы определяем, какие товары потребители из нашей республики закупают наиболее часто, но при этом спрос на них не удовлетворяют местные поставщики» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, «машина все считает автоматически, ей все равно, рама для картин или томограф, – она просто видит, что определенный товар покупали, а в каталоге предложений местных компаний его не было».

И она говорит татарстанским поставщикам: приходите и продавайте рамы для картин, – объясняет Геллер.

Импортозамещение в действии

Напомним, РМЦ был создан в 2019 году как часть проекта по созданию системы продвижения продукции, производимой в Татарстане. Эту задачу поставил перед организацией тогда Президент Татарстана Рустам Минниханов. С самого старта работы концепция центра предполагала выявление тех самых «инвестиционных ниш», в которых местные производители – при желании и возможности – могли бы занять место под солнцем, чтобы закупки продукции для внутренних нужд в других регионах и странах в итоге сокращались. И деньги оставались в самом Татарстане.

В этом году, по понятным причинам, задача обрела новые краски и масштаб – сейчас даже сайт РМЦ открывается с двух каталогов: ранее закупаемой импортной продукции из недружественных стран (в нем собрано более чем 150 тыс. позиций) и предложений по импортозамещению (в нем пока более чем 142 тыс. строчек).

За счет аналитики, проводимой АГЗ РТ, предприниматели в режиме реального времени могут видеть, где, условно, пусто, а где – густо. И решать, как эффективнее загрузить свои производства, перепрофилировать действующий или вообще начать новый бизнес «с нуля». Причем не обязательно – бизнес именно производственный (хотя при обилии промышленных парков в Татарстане развитие именно индустрии и выглядит приоритетной задачей). Чаще всего, и это не удивительно, система сводит воедино потенциальных покупателей с десятками, если не сотнями обычных дилеров самого разного уровня – от индивидуальных предпринимателей до крупных торговых компаний.

Больше всего «нуждается» Минтранс Татарстана – его список открывает маркировочная машина для дорожной разметки Фото: © «Татар-информ»

Тут стоит добавить, что общий список из 409 «инвестиционных ниш» потом еще «режут» в министерствах и ведомствах республики – так формируется перечень из более, так сказать, «серьезных» потребностей. Сейчас в нем, к примеру, 149 строчек. Например, среди потенциальных «ниш» от Минпромторга – проволока различных марок, от Минсельхоза – белок, глютен, детское питание и консервы. Но больше всего, судя по данным с сайта РМЦ, «нуждается» Минтранс Татарстана – его список открывают маркировочная машина для дорожной разметки и аэродромная тормозная тележка. Здесь же и балки пролетных строений мостов и путепроводов, и мобильные светофоры, и сменные чехлы для кресел в электричках.

В перспективе, по словам Геллера, на сайт добавят еще и раздел «высокотехнологичных ниш», в которых планируется собрать информацию о реальных разработках научных институтов и вузов Татарстана. Чтобы сблизить «большую» науку и «приземленную» практику.

Почти 150 млрд рублей оборота

И эта система работает! В прошлом году на площадке было зарегистрировано более 4,3 тыс. резидентов, которые получили более 125 млрд рублей выручки. На октябрь текущего года выручка более чем 3,8 тыс. республиканских продавцо, благодаря работе через модули РМЦ уже превысила 148 млрд рублей!

Среди лидеров по количеству контрактов и суммам заказов, по данным АГЗРТ, такие компании, как «АБК-ПЭЙМЕНТ», «Техком», «ПТК», а также частные лица – некие Адель Айратович Айзатуллин, Василий Иванович Вакаров и Марат Сахапович Хайрутдинов.

На сайте РМЦ также приводятся любопытные примеры того, как местные компании и бюджетные учреждения сумели по вполне конкретным товарным позициям найти поставщиков так же в Татарстане. Например, МУП «Управляющая компания Набережных Челнов» ранее закупало почтовые ящики в Чувашии, а теперь – у казанской компании «Бизнес-Сфера Групп». Санаторий «Васильевский» больше не заказывает эмалированные тазы в Ростовской области, а покупает их у Кукморского завода металлопосуды, а МУП «Горэлектротранспорт» приобретает веники сорго прошивные не в Воронежской области, а у местного ИП.

Самое большое число закрытых за счет местных поставщиков позиций – у челнинского МУП «Предприятие автодорог», в списке – удивительные для такого предприятия товары, от майонеза до панировочных сухарей. Технополис «Химград» теперь покупает рассаду однолетних цветов не в Удмуртии, а у компании «Виражтехсервис» из Набережных Челнов. А «Казань Арена» заказывает краски не в Московской области, а у Казанского лакокрасочного завода.

Стратегическая цель РМЦ, подчеркивает гендиректор АГЗРТ, – максимально «загрузить» малый и средний бизнес в Татарстане, причем не столько освоением пустых инвестиционных ниш в самой республике, сколько именно торговлей.

Когда только пандемия началась, Рустам Нургалиевич поставил цель – увеличить пул предпринимателей, получающих выручку на рынке продаж, обеспечить свободный доступ к рынку продаж и МСБ, и самозанятым. Почему? Потому что было понятно: из-за введенных ограничений и локдаунов на улицу будут выброшены тысячи официантов, турагентов, стюардесс. И чтобы эти люди не стояли с протянутой рукой у пунктов, где пособие по безработице выдают, нужно было расширить окно доступа к рынку закупок. Нужно последовательно ликвидировать устойчивые пары «покупатель – продавец». А для этого нужно понуждать и убеждать производить закупки на равнодоступных электронных торгах, в том числе и для экономической эффективности. Нужно научить продавать и закупать в закупочном модуле РМЦ. С тех пор мы два раза в неделю учим всех желающих тому, как можно заработать на закупках через РМЦ. В том числе – вязать веники, возить теннисные шарики, не суть. И продавать не только в Татарстане, но и в других регионах страны, – добавил Геллер.

Такие же РМЦ, созданные при участии АГЗРТ, уже работают в Дагестане, Удмуртии, Свердловской области и Мордовии. Методиками интересуются и в других территориях, в ближайшее время планируется запуск аналогичных площадок еще в ряде регионов. Судя по официальным данным, за счет закупочного модуля РМЦ 458 резидентов в Дагестане наторговали в этом году на 5,6 млрд рублей, а в Удмуртии более 1,5 тыс. – на 16,6 млрд рублей.